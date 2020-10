Coco Sily fue quizás uno de los invitados más divertidos que tuvo "Estelita en casa", en América. El actor, comediante y conductor radial se animó a hablar y contestar cada pregunta aunque en algunas hasta le pidió un poco de piedad a la conductora.

Entre las preguntas más delirantes de Jey Mammon estuvo si, en alguna ocasión, el humorista se despertó en algún lugar sorprendido de dónde estaba, sin saber como había llegado. "Sí, en un barco. Aparecí en un barco en el medio de un río", deslizó Sily.

"¿Cómo en un barco? ¿Querés ahondar?", preguntó Estelita, y generó la risa de comediante que pasó a contar la historia. "Salimos con un grupo de chicos y chicas, yo era mucho más joven, había tomado unas copas y me quedé medio dormidito. Y me desperté en un camarote y digo: ¿Dónde estoy? Me raptaron, me raptó un jeque árabe".

Pero no todo era lo que parecía: "No, era el Río de La Plata, estábamos a 20 minutos del Delta, con unos gordos comiendo unos sánguches de mortadela, nada de glamour. Uno de los pibes tenía un crucero", cerró el artista.

Fátima Florez reveló su verdadero nombre con Estelita

La actriz y comediante Fátima Florez reveló que éste no es su nombre real. Sorprendiendo a todo el mundo de la farándula, la protagonista dio a conocer su verdadera identidad. En diálogo con Estelita en casa, fue Jey Mammón quien sacó a la luz este secreto que luego fue confirmado por la propia imitadora.

“Tu nombre original es María Eugenia, no es Fátima”, enfatizó el conductor, al aire de América TV. Acto seguido, Fátima Florez reconoció: "Bueno, pero como hace tanto que tengo el Fátima que ya soy Fátima. Mi mamá, toda mi familia me dicen Fátima, y ya me quedó. Todo el mundo me conoce así, aunque mi nombre original también me encanta”.