El Coco Sily estalló contra Fernando Iglesias: "Te voy a cagar a trompadas"

En las últimas horas, Fernando "El Coco" Sily ofreció un durísimo testimonio que dio que hablar en su programa de Radio 10. Luego de repasar las declaraciones del diputado macrista Fernando Iglesias atacando a Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, el conductor estalló de furia y le hizo una advertencia muy fuerte que, sin dudas, causó mucha repercusión.

Hace unos días, en la Cámara de Diputados, Iglesias había cuestionado a Estela de Carlotto por haber opinado que Macri debe "estar preso". Sacando de contexto el testimonio de la activista de Derechos Humanos, el verborrágico político que responde a Mauricio Macri manifestó: "Sus declaraciones pidiendo que Macri vaya preso ahora, inmediatamente, es de un escandalo difícil de superar. No importa si se refiere a Macri o a un otro, una referente de los derechos humanos no pide que se lo juzgue, que haya justicia, pide que sin juicio y sin condena vaya preso. ¿En qué te has convertido Estela? ¿Les suena esto, de gente que va presa sin juicio ni condena? Una vergüenza las declaraciones de Carlotto".

Muy molesto por lo sucedido, "El Coco" Sily reaccionó en los micrófonos del programa Fuerte al Medio: "Un pelotudo como Fernando Iglesias diciéndole a Estela de Carlotto: 'Estela, ¿en qué te convertiste?'. Me causó un escozor. Yo cambié mucho, aprendí mucho, pero hay algunas cosas donde sigo teniendo el mismo barrio, la misma esencia. No las voy a cambiar, no las quiero cambiar".

"Quiero seguir siendo el mismo tipo que le pueda decir, con toda la tranquilidad, a Fernando Iglesias: 'Mirá para todos los costados cuando salgas de donde salgas porque, si te cruzás conmigo, te voy a cagar bien a trompadas'. Y hablá con el abogado que vos quieras hablar. Te lo voy a decir en potencial así no me cagás... en una de esas, capaz que te cago a piñas. Podría ser, eh, podría llegar a pasar, Fer, pero pedile al destino que no te cruce porque hay cuestiones que tienen que ver con mi esencia, que yo no puedo soportar que este maleducado diga algo sobre Estela de Carlotto", agregó el conductor, a modo de advertencia.

Por otra parte, "El Coco" Sily se refirió al escándalo que provocó Iglesias, acusando a un diputado de haber sido empujado en un pasillo: "Después, en un acto, no sé cómo definirlo porque sí entra en el tema del feminismo. Ya no se puede decir 'una mariconada'. No sé como decirlo, pero él chilla como un loco porque un diputado lo hizo 'trastrabillar', esa fue la palabra que utilizó, en un pasillo. Pedazo de salame! ¿Te hicieron trastrabillar?".

Enfurecido, el periodista concluyó: "Si ustedes supieran lo que estoy reprimiendo de no decir algo en este micrófono en este momento... no tienen ni idea del esfuerzo que estoy haciendo. Yo le diría: '¿Trastrabillar? Te voy a arrancar la cabeza'. Pero, por supuesto, no lo voy a decir porque no se puede decir, está mal decir esas cosas. Hay límites y límites en la vida de uno".