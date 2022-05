Día de la hamburguesa: la historia de la hamburguesería argentina que conquistó Estados Unidos

Cómo es la historia de La Birra Bar, la cadena de hamburgueserías argentina que triunfa en Miami y ganó un prestigioso reconocimiento en los Estados Unidos.

La Birra Bar, la primera hamburguesería argentina que abrió un local en Miami, y que con su hamburguesa Golden ganó el premio a la Mejor Hamburguesa de los Estados Unidos 2022 en el South Beach Wine and Food Festival, de The Food Network, y ya es un nombre conocido dadas las 14 sucursales que hay en Buenos Aires. Pero, ¿cuáles son los secretos detrás de la hamburguesa que conquistó el paladar de los estadounidenses?

Doble medallón, triple cheddar, salsa Golden, cebolla morada y pan de papa: la fórmula perfecta que llevó a la hamburguesa Golden a posicionar a Argentina como una competencia a respetar en la cultura de las hamburguesas americana. En diálogo con El Destape, Daniel Cocchia -uno de los fundadores en 2001 de La Birra Bar, época de crisis económica y pérdida de rumbo político en Argentina, habló sobre la clave del éxito que tienen sus hamburguesas y de la marca nacional que sigue expandiéndose a lo largo del mundo.

- ¿Cómo llegan a convertirse en la mejor hamburguesa de Estados Unidos de 2022?

Hace algunos años atrás hicimos un viaje por Estados Unidos para tratar de ver cómo se movían las metas en torno a la actividad de quienes hacemos hamburguesas. Queríamos saber dónde estábamos parados y después de probar hamburguesas en más de 30 lugares -que eran por los que sí o sí teníamos que pasar- descubrimos que nos sentíamos muy cómodos con nuestro producto, y sentimos que podíamos hacer un poco de ruido allá.

Empezamos con la idea de desembarcar en Miami y, cuando conseguimos todo lo necesario para hacerlo, vino la pandemia. Lejos de frenar este proyecto, seguimos a distancia con un desarrollador local, buscando locaciones y lugares probables. Cuando se liberaron un poco las restricciones viajamos a Miami, y para más o menos agosto del año pasado abrimos nuestro primer local en North Beach.

- Un lugar con muchos turistas

Exactamente. Es un lugar con mucha presencia de argentinos. La clave del éxito fue un poco esa y el boca a boca. De a poco empezamos a ver una clientela "gringa" bastante importante, lo que empujó que empezásemos a aparecer en rankings locales. Más o menos para septiembre nos invitaron a un evento gastronómico muy fuerte, en Riverside, que se llama The Best of Miami y lo organiza un diario local. En el evento van las principales marcas de gastronomía. Habiendo lugares muy fuertes, terminamos siendo los que tenían la fila más larga.

Esa buena repercusión hizo que más adelante llegara una invitación para que nos presentemos en el South Beach Wine and Food Festival, uno de los festivales gastronómicos más intimidantes y fuertes que tiene Estados Unidos. El evento se hace en febrero por cuestiones climáticas y está compuesto por dos jornadas con distintas actividades sobre comida. Nosotros participamos en un concurso que eligió la mejor hamburguesa de Estados Unidos 2022, entre 38 locales. Es una competencia muy difícil, con un jurado que entrega premios y marcas muy prestigiosas. Por ello no íbamos con las expectativas tan altas. Y bueno, ganamos. Somos la primera marca argentina y la primera no americana que es reconocida con un premio así. Es realmente un sueño.

- ¿Encontrás muchas diferencias en la cultura de las hamburguesas en Estados Unidos y en Argentina?

Sí, hay algunas. Para empezar, la cultura de las hamburgueserías en Estados Unidos es muy antigua, mientras que en Argentina se trata de un fenómeno que empezó a sofisticarse hace algunos años, llegando a restaurantes con distintas apuestas. En Estados Unidos hay muchísimas marcas y muchísimas variedades. Lo bueno es que, en toda esa oferta, La Birra Bar ocupa un espacio nuevo que hasta el momento nadie tenía.

El hecho de ser responsables con el producto, hacer tus propias recetas y con tus propios desafíos, es algo más de la cultura argentina. Tanto en cualquiera de los locales de Buenos Aires como en Miami tenemos la misma calidad de hamburguesa: recibimos nuestros cortes de carne para construir los medallones con recetas únicas, amasamos el pan todos los días. Esas cosas son un diferencial muy grande y realmente creo que los gringos, muy pronto, pasarán de la sorpresa que eso les produce a replicar el modelo.

- ¿Cómo hacen para convivir con el marketing de las mega corporaciones de comida rápida?

Sobre ese tema hay un consenso generalizado de todos los colegas del rubro. Las cadenas ofrecen un producto que cualquiera de nosotros recuerda y consume, y que no suele avanzar con el paso del tiempo. Si vas a comer a McDonalds, vas sabiendo con qué te vas a encontrar. Hay que convivir con eso sabiendo que lo que hacen, lo hacen muy bien. Y son modelos a imitar en lo que respecta a operaciones y desarrollo.

Cuando la gente quiere comer hamburguesas de otro estilo, ahí estamos nosotros para dar la batalla. No competimos contra las mega corporaciones porque sabemos que hay públicos para todo tipo de hamburguesas y la gente que nos sigue eligiendo lo hace porque busca cosas distintas, un poco más gourmet y con un tratamiento más pensado de los ingredientes que hacen al alimento.