¿Qué es el fenómeno La Niña y cómo afecta al clima de la provincia de Buenos Aires?

Cómo afecta el fenómeno La Niña a Buenos Aires

El cambio de calendario expuso una notable diferencia en las temperaturas que se registran en diferentes puntos de la Argentina, pero en especial en la provincia de Buenos Aires. Esto puede ser producto de un fenómeno que se llama La Niña y que expone una serie de alteraciones en los valores, además de consecuencias que pueden ser letales para el sector agrícola y ganadero.

El país se encuentra sujeto a una serie de fenómenos de la naturaleza que invitan a conocerlos para determinar cómo actuar con un elevado grado de precisión y así reducir cualquier tipo de riesgo que pueda llegar a generarse. Hay uno que estaría comenzando a presentarse en la provincia bonaerense tras producirse la llegada del nuevo año.

"Cuando parecía que La Niña no llegaría, lo hará y al menos por dos o tres meses, ya al mediano plazo no se están viendo eventos de lluvia. Veremos cómo afectara en cuanto al calor por el AMBA (de todos modos la Niña no siempre significa calor extremo pero si sequedad), aunque el Río de la Plata / Océano Atlántico es un gran aliado para moderar la temperatura por esta zona", expresaron desde Tiempo AMBA, como figura su usuario en X (Ex Twitter). Se trata de un efecto producto de un cambio en la temperatura del agua.

Para que se registre la presencia de La Niña es necesario que las aguas superficiales del Océano Pacífico ecuatorial comiencen a enfriarse. Esto producirán una serie de modificaciones en la atmósfera con otra dirección de los vientos y la presión. Esto provoca que el clima de la región se altere y con la reducción en el registro de las lluvias.

Si se observa el pronóstico extendido hasta mediados de enero es posible determinar que no hay registro de posibles lluvias o chaparrones en varias partes de la provincia de Buenos Aires. Esto puede generar sequías en los campos y complicaciones en la alimentación de los animales que habitan en la región. Otros de los lugares afectados pueden ser Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Chacho, Formosa y en zonas de Córdoba y Santiago del Estero.

¿Cuántas chances hay de que se registren tornados en la Costa Atlántica?

Hace unos días, las redes sociales generaron cierto impacto después de que se compartieran videos que mostraban la formación de un tornado en Claromecó y otro de gran presencia en Mar Chiquita. Esto permitió que surja una interesante pregunta sobre qué tan posible es que este tipo de fenómenos se reproduzcan en la Costa Atlántica del país.

Lo primero a señalar es que los tornados son producto del choque de tres corrientes. Una proviene desde la Antártida y la Patagonia, la otra que nace en el norte del país y Brasil, mientras que la tercera es gracias al aire seco que llega de la Cordillera de los Andes. En lo que respecta a su presencia, la respuesta es ambigua. Puede haber formaciones pero la mayoría no llegan a tomar fuerza como suele suceder en Estados Unidos. Aunque se recomienda revisar las alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para tener mayor conocimiento sobre el tiempo.