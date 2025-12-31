Ola de calor: un problema global que cada provoca más muertos

Peligro por la ola de calor: crecen las cifras de muertos.

El último informe de World Weather Atribution (WWA) arrojó un dato preocupante sobre las olas de calor y las víctimas fatales del 2025. La cifra de muertos por episodios de calor extremo y las consecuencias terribles para todos los continentes.

El estudio siguió 22 eventos climáticos extremos -olas de calor, inundaciones, sequías, tormentas e incendios forestales- y remarcó que el calentamiento global en el mundo ya está generando impactos graves, especialmente en el Sur del mundo.

Las cifras mortales de las olas de calor

Solo en Europa se registraron unas 24.000 personas que murieron durante el verano por las temperaturas extremas. En otras regiones de África, Asia y América Latina fue mucho más difícil el conteo debido a la falta de registros confiables que impiden sacar la realidad a la luz.

Uno de los casos más graves que se registraron fue la ola de calor en Sudán del Sur, ocurrida en febrero del 2025. El fenómeno climático fue hasta 4°C más intenso y las temperaturas extremas obligaron a cerrar escuelas en todo el país.

Recomendaciones para cuidarse del calor en verano