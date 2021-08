Claudio Caniggia destrozó a Alex y a los Nannis: "Desvaría. Es un tema genético"

El ex futbolista se cansó y disparó muy polémico contra su hijo y su ex familia política. Claudio Caniggia también llevará a Alex a la Justicia por sus insultos contra Sofía Bonelli.

Desde que comenzó como panelista en Polémica en el bar, Alex Caniggia usa ese espacio para disparar contra Claudio Caniggia y su actual pareja Sofía Bonelli. Después de que el mediático volviera a apuntar contra su padre, el ex futbolista decidió salir a responderle, pero el nivel de crudeza con el que lo hizo sorprendió a todos.

Desde que Claudio Caniggia y Mariana Nannis se separaron en el 2019, el ex futbolista y Alex Caniggia están distanciados. Esa distancia también se evidenció en la cantidad de veces que el mediático disparó contra su padre en redes sociales o en la televisión. Inclusive, hace dos semanas se supo que el ex futbolista había decidido llevar a la Justicia a su propio hijo. Si bien Claudio Caniggia no suele contestar, parece que se cansó de los ataques contra él y su novia por parte del nuevo panelista de Polémica en el bar.

"Debo ser duro sobre esto, y que quede bien claro. Creo que Alexander a cierta edad tiene el síndrome que tienen los Nanis, que a cierta edad se dispara mal. Es lo que ocurre", comenzó el ex deportista en un texto que le envió por WhatsApp a Ángel de Brito y que el periodista compartió en Los Ángeles de la Mañana. "Yo creo que Alexander desvaría. No tiene concepto del ridículo, por ejemplo, tampoco conceptos racionales. Es un chico que a mi juicio desvaría", continuó durísimo Claudio Caniggia.

"En una mezcla que ronda entre Mariana, Gonzalo y Cristian, el papá de ellos, y todo el resto de esta banda", siguió el mensaje del ex futbolista, en el que también aprovechó para pegarle a la familia Nannis. "Es un tema genético, no sé si es un tema de educación o principios", concluyó sobre su ex familia política Claudio Caniggia. Pero eso no fue todo, porque también volvió a disparar contra su propio hijo: "Está montado sobre un momentito de fama ridícula y burda que después sé que no va a perdurar".

En ese tramo del texto que leyó Ángel de Brito, Caniggia fue claro en la diferencia de cómo se ganó su fama y cómo lo hizo su hijo: "Lo mío fue basado en un éxito real, en talento y laburo. Y no en un ratito de fama, conventillo, y de chimento". Según relató el mismo de Brito, Caniggia aseguró que Mariana Nannis le ofreció dinero a su otro hijo, Kevin Axel, para que hablara pestes del ex futbolista. Está claro que esto no quedará ahí y pronto habrá más novedades en esta disputa que ya llegó a la Justicia.