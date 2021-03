La picante respuesta de Cinthia Fernández a Luciana Salazar: "Que vaya a laburar"

Luciana Salazar le mandó una carta documento a Cinthia Fernández, que no se quedó callada y la cruzó muy duramente.

El conflicto entre Martín Redrado y Luciana Salazar no solo parece estar lejos de terminar sino que también ahora se suman otras polémicas que se desprenden del problema original. Una de ellas es entre la blonda y Cinthia Fernández, quienes tienen una disputa desde hace ya un buen tiempo. Salazar le mandó una carta documento a la angelita para que dejara de hablar de ella y la panelista la trató de "pobre mina" y le respondió muy picante: "Que vaya a laburar".

En los últimos días Cinthia Fernández mencionó en varias oportunidades desde su lugar en el panel de Los Ángeles de la Mañana que Luciana Salazar tendría un video prohibido con el que extorsiona a Martín Redrado para que el economista mantenga a Matilda, su hija. Tanto la blonda como Ana Rosenfeld, quien según la angelita está en posesión de la grabación, negaron la existencia de dicha filmación. Pero Salazar no se quedó solo con la desmentida sino que decidió mandarle una carta documento a Fernández para que deje de hablar de ella.

La bailarina mostró el documento en el ciclo conducido por Ángel de Brito y aseguró que seguirá hablando del tema ya que tiene "derecho a opinar". Su compañera de panel, Yanina Latorre, también fue apuntada por Salazar y exclamó: "Lo único que me faltaba, que me censuren mi opinión". Pero Fernández también decidió expresarse a través de Twitter, al contestar un posteo en el que el conductor de LAM compartía una nota periodística contando el escándalo legal.

"Pobre mina! Que vaya a laburar, a criar a su hija y mantener una casa (y no vale ayudin de amigos adinerados cómo se dice por ahí que hay)", empezó su picante descargo Cinthia Fernández. La bailarina siguió asegurando que "quizás" le contesta si le queda tiempo para mandarle una carta documento después de hacer eso. Y para cerrar su posteo, la angelita fue lapidaria con Salazar: "Ridícula".

Por supuesto, inmediatamente llegaron las respuestas de otros usuarios de la red social del pajarito en las que apuntaron a la relación de la panelista con sus ex parejas, Matías Defederico y Martín Baclini. Claro que Fernández no se quedó callada y le respondió al usuario que aseguró que Baclini la mantiene: “No me da un peso, bobe. Cuando pagó el colegio fue porque él quería, algo a lo que me opuse. No pido cuota alimentaria más que al padre de mis hijas”.

La disputa entre Cinthia Fernández y Luciana Salazar había comenzado cuando la rubia confesó que era amiga de Martín Baclini, pareja de la angelita. En el 2019, Fernández aseguró que le molestaba el modo en que Salazar se dirigía a Baclini y la acusó de "bebotear" con su novio.