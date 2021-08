Denuncian a Cinthia Fernández tras criticar a Patricia Bullrich: "No se maltrata a la mujer"

Cinthia Fernández reveló que fue agredida y denunciada luego de haber protagonizado una picante discusión con Patricia Bullrich en El Trece.

Cinthia Fernández y Patricia Bullrich protagonizaron una picantísima discusión en La Noche de Mirtha Legrand, programa de Juana Viale que sale por la pantalla de El Trece. La panelista discutió con la presidenta del PRO por los ataques misóginos de Fernando Iglesias y Waldo Wolff contra Florencia Peña y, como consecuencia, fue agredida y denunciada en las redes sociales.

Luego del picante ida y vuelta que tuvieron, la modelo que actualmente se lanzó como precandidata a diputada nacional por el mismo partido que Amalia Granata decidió hacer un fuerte descargo a través de Instagram. Por medio de una serie de videos que publicó, expuso su bronca por los insultos recibidos y por las denuncias que sufrió en Instagram con cada publicación que hizo en los últimos días.

Teniendo en cuenta que Cinthia Fernández se opuso a Bullrich, varios trolls y usuarios macristas la atacaron con diferentes mensajes. Por lo tanto, y en primera instancia, aclaró: "Si hay algo que no soy es K, evidentemente no me escucharon en mis declaraciones. Pienso que están queriendo tapar con misoginia la cagada de risa que se mandaron en nuestra cara. Mientras todos los peluqueros tenían que cerrar afuera, ellos tenían una peluquería adentro de la quintita de Olivos. Mientras todos los gimnasios fueron los últimos en abrir junto con los teatros, el señor tenía el personal trainer, el adiestrador del perro. Eso es lo que pienso de este gobierno".

Cinthia Fernández y Patricia Bullrich discutieron en el programa de Juana Viale.

Luego, la panelista de LAM también dejó en claro que el macrismo ni nadie puede defender -de ninguna manera- los ataques misóginos de Fernando Iglesias y Waldo Wollf contra Flor Peña: "Otra cosa es que no avalemos ni critiquemos la misoginia. Porque no me importa de qué partido sos, que ideología tenés, no se maltrata a la mujer". Y remarcó que también sufre de ataques machistas: "A mí me maltratan todos los días, todos los días leo puta, trola, gato. Y más desde que quiero dedicarme a la política. Parece que todos estuvieron en mi cama".

Finalmente, y tratando de despegarse del macrismo y el kirchnerismo, señaló que no tiene nada en contra contra Bullrich: "Está claro que no soy de un lado ni del otro. Me tienen los huevos llenos de la grieta. No soy de un lado ni del otro, defiendo lo que yo pienso. Dejen ese circo. Cuando se manden una cagada no traten de taparla con otra cagada. Todo lo que hacen es grave. No tengo nada contra ella, no tengo nada contra ningún político. Le digo lo que pienso desde el lado de ciudadana. Y ayer no fue una discusión política justamente".

Aun así, Cinthia volvió a cruzar contra la presidenta del PRO: "Me parece infantil y me parece una discusión de mis hijas diciendo 'vos portate bien Charis', y que ella me diga 'yo no me voy a portar bien porque mi hermana no lo hace'. Si el otro no lo hace". Finalmente, hizo mención a los videos que Instagram le borró por las denuncias que recibió por parte de los usuarios macristas: "De manual, gente que no respeta la opinión del otro denunciando. Así que si ven las historias cortadas es porque alguien está al pepe denunciando".

La fuerte pelea de Cinthia Fernández y Patricia Bullrich en el programa de Juana Viale

Ante la mirada de los presentes, la Presidenta del PRO intentó victimizarse para evitar hablar sobre los repudiables accionares de los diputados macristas Fernando Iglesias y Waldo Wolff: "Si alguien del oficialismo comete un delito lo encubren, y eso hace que nunca se critiquen. Cuando sean capaces de criticarse, de pedir perdón vamos a tener una posibilidad de entender que nuestra palabra”.

Cintia Fernández no toleró el comentario y la cruzó: “Es infantil la explicación. Acá no hablamos de ideología, no es de un lado o del otro".

Patricia Bullrich no toleró la chicana y le indicó: "Vos no hablarás de ideologías porque no sé en qué país vivís...".

Cinthia Fernández: "Yo la veo a usted y me parece una explicación infantil. Maltratar a una mujer, de un lado o del otro no importa. Estás maltratando a una mujer. Hay dos cosas que hay que separar. Que están tratando de tapar con misoginia todos los ingresos que no se deben mientras afuera se estaban fundiendo todos, es una cosa. Ahora, maltratar a una mujer, y como mujer te lo digo no como política, vos no podés decir 'yo no critico a los míos porque los otros no lo hacen'".

Frente al silencio de Bullrich, Cinthia Fernández continuó: "Pará, porque si no es un monólogo. Dejame desarrollar mi idea. Los dos temas son iguales de graves y no tienen que existir".

Patricia Bullrich: "No son iguales de graves".

Cinthia Fernández: "Usted no puede actuar como ellos".

Patricia Bullrich: "Quiero que en la Argentina se entienda que cuando un grupo como JxC es atacado, somos atacado por cómo pensamos. Nos dicen cualquier cosa. El lenguaje, usado como policía del lenguaje por el kirchnerismo, y nosotros tenemos que autoflagelarnos cuando un diputado nuestro dijo algo totalmente fuera de lugar. Porque no lo dijo sobre Florencia Peña. Si leen todo el hilo, se van a dar cuenta que es un relato. Fernando Iglesias lo dijo dos días antes que se supiese que Florencia Peña había entrado a la casa".

Cinthia Fernández: "Siento que estoy hablando con mi hija que me está diciendo ‘yo me estoy portando mal’".

Patricia Bullrich: "No me trates como tu hija, por favor".

Cinthia Fernández: "Discúlpeme, lo estoy bajando a palabras simples, porque los políticos complican todo".

Patricia Bullrich: "Vos entraste a la política y decís...".

Cinthia Fernández: "No me ningunee, ni me chicanee, yo estoy diciendo que como mujer, no podría avalar solo porque del otro lado no se autocritican. Como mujer no puede responder así".