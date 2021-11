Sorrentino dice que hacer una película personal le ayudó a lidiar con tragedia familiar

El director italiano Paolo Sorrentino afirma que le sirvió de ayuda hacer "Fue la mano de Dios", una película ambientada en el Nápoles de los años 80 que lleva a la pantalla su propia tragedia familiar.

Sorrentino, conocido por "La gran belleza" y la serie "The Young Pope", cuenta cómo cuando tenía 17 años fue a un partido de fútbol la noche en que sus padres murieron intoxicados por monóxido de carbono.

"Hacer la película puede haber sido útil, porque una cosa es (...) enfrentarse a los recuerdos dolorosos por uno mismo y otra compartirlos con tanta gente, algo que no puedes evitar cuando decides hacer una película sobre ello", dijo Sorrentino a Reuters.

"Te hace centrarte en las cosas prácticas, tienes que ocuparte de cuestiones concretas como las luces, el sonido y el maquillaje de los actores y quizá eso ayude luego a restar importancia a esos monstruos que parecen paralizantes en la vida de uno".

El título de la película hace referencia a la descripción que hizo el fallecido futbolista argentino Diego Maradona de su famoso gol contra Inglaterra en el Mundial de 1986.

Maradona, fallecido el año pasado, fichó por el Napoli a mediados de la década de 1980 y jugó la noche que Sorrentino fue al estadio. "Era un gran sueño para mí mostrarle mi película, pero no pudo ser", señaló.

A pesar de abordar la tragedia, Sorrentino salpica su película con humor. "Muchas de las cosas cómicas de la película son reales porque, afortunadamente, muchos miembros de mi familia eran graciosos, o al menos para mí lo parecían cuando era un niño", dijo.

Su colaborador de toda la vida Toni Servillo interpreta al padre de Sorrentino, mientras que el debutante Filippo Scotti interpreta a su yo más joven.

"Todavía me pregunto cómo sucedió", dijo Scotti. "Me dieron el papel y hasta le pregunté (a Sorrentino) '¿estás seguro?', pero luego me encomendé a él y él también confió en mí".

"Fue la mano de Dios" se estrenará en algunas salas de cine a principios de diciembre, antes ser estar disponible vía streaming en Netflix el 15 de diciembre.

