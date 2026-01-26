EN VIVO
Paris Hilton busca revelar nuevas facetas de sí misma en el documental "Ícono infinito"

26 de enero, 2026 | 09.28

Por Rollo Ross ‍y Danielle Broadway

LOS ÁNGELES, 26 ene (Reuters) - Paris Hilton es conocida por ser "socialité", estrella de telerrealidad, modelo ‍y actriz ocasional. Ahora, ⁠la estadounidense de 44 años quiere demostrar al público que también puede ser música y activista.

"Ícono infinito: Una memoria visual" llega a los cines el 30 de enero, un documental que sigue a Hilton mientras graba su álbum de electro-pop "Infinite Icon", de 2024, y se prepara para una única actuación en el Hollywood Palladium de ‌Los Ángeles.

Dice que quiere mostrar un lado ⁠más serio de sí misma ⁠que la rubia chispeante por la que era conocida cuando se hizo famosa a finales de los noventa.

"Al principio, ‍desarrollé este personaje y carácter, creo que como una armadura o escudo", dijo a ⁠Reuters en su casa de ‌Beverly Hills.

"Había pasado por muchos traumas en mi vida y luego conseguí el primer programa de telerrealidad con 'The Simple Life' e interpreté a ese personaje una y otra vez —ya sabes, no me di ‌cuenta de ‌que tendría que hacerlo durante cinco temporadas seguidas— y entonces todo el mundo me fue conociendo de esa manera", añadió.

Aunque la figura mediática ha declarado que cree que su carácter ​juguetón siempre formará parte de ella, ahora quiere mostrar un lado más maduro.

Eso incluye su campaña a favor de una mayor supervisión federal de los programas de atención a la juventud.

Paris Hilton, bisnieta de Conrad Hilton, fundador de los hoteles Hilton, ha hablado sobre el abuso ‍emocional y físico que sufrió cuando fue internada en centros residenciales de tratamiento para jóvenes cuando era adolescente.

También ha estado trabajando con la congresista Alexandria Ocasio-Cortez para impulsar la aprobación de un proyecto de ley que ​mejoraría los derechos de los afectados por la pornografía ultrafalsa.

"Sabía que tenía que levantarme y usar mi voz", dijo Hilton, ​destacando cómo su campaña había contribuido a 15 leyes estatales y dos proyectos de ley federales.

Su ⁠activismo es "el trabajo más significativo de su vida", añadió Hilton.

Con información de Reuters

