Jennifer López se conecta con la madre de la vida real en la película "Unstoppable"

FOTO DE ARCHIVO. La actriz Jennifer López asiste a una sesión fotográfica para la película "Unstoppable" durante el AFI Fest, en Los Ángeles, California, EEUU

A Jennifer López se le saltaron las lágrimas cuando la madre en la vida real Judy Robles, a la que interpretó en la película de drama deportivo "Unstoppable", la colmó de elogios por su actuación.

Las dos madres de la vida real formaron un vínculo especial mientras trabajaban juntas para llevar el papel de López al siguiente nivel y conectaron sobre cómo las madres inevitablemente cometen errores.

"No conozco a ningún ser humano que no cometa errores", dijo López.

"Pero en el caso de las madres, se trata de una situación en la que siempre estás fingiendo que 'todo es perfecto', que 'todo está bien', para proteger a tus hijos y darles seguridad", añadió.

Para López, las mujeres, especialmente las madres, tienen mucho que hacer entre bastidores, una creencia que ayudó a su actuación.

"Unstoppable", distribuida por Amazon MGM Studios, tuvo un estreno limitado en cines de Estados Unidos el 6 de diciembre y estará disponible para "streaming" en Prime Video el 16 de enero.

La película biográfica estadounidense, dirigida por William Goldenberg, narra la historia del luchador Anthony Robles, que nació con una pierna y se une al equipo de lucha libre de la Universidad Estatal de Arizona como novato, hasta que consigue hacerse un hueco en el equipo y hacerse un nombre.

Su madre debe encontrar la manera no sólo de defender a su hijo, sino también a sí misma.

Goldenberg quiso añadir autenticidad a la película haciendo que el Robles de la vida real sirviera de doble del actor de "Moonlight" Jharrel Jerome, que interpreta a Anthony.

Jerome dijo que había cambiado después de trabajar tan estrechamente con Anthony Robles.

"Se oye decir a los actores todo el tiempo, he aprendido algo, he aprendido algo, pero esto realmente me formó y me cambió como una persona en crecimiento, como un hombre en crecimiento, todo el camino hasta mi físico, cómo me muevo, mi postura, mi rutina de gimnasio", dijo Jerome.

El hecho de que él y su madre estuvieran tan cerca de la producción hizo que Anthony Robles se sintiera especialmente nostálgico.

"Siento que vuelvo a pasar por la montaña rusa de las emociones y que viajo atrás en el tiempo, simplemente viendo la película y especialmente cuando estoy sentado al lado de mi madre, porque hay ciertos momentos en los que me agarra del brazo entre el público", dijo Anthony Robles.

"Es doloroso para nosotros revivir esos momentos. Pero también hay otros momentos en los que me ha vuelto a tomar del brazo, momentos felices. Y eso es algo especial para nosotros", añadió Robles.

