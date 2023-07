¿Habrá Barbie 2? Qué se sabe de la chance de una secuela de la película de Margot Robbie

Las principales figuras de la película de Barbie hablaron sobre la posibilidad de una secuela. ¿Qué es lo que dijeron?

Uno de los grandes éxitos de taquilla en este momento es la película de Barbie, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie. El film, que esconde varios significados y meta mensajes mas profundos, agota función tras función después de su estreno.

Ante esto, tanto la directora como la protagonista no le bajan el pulgar a otros proyectos relacionados con Barbie. No obstante, ambas están más enfocadas en que esta primera entrega sea un éxito antes que en imaginar escenarios que no dependen de ellas. A continuación, te compartimos lo que han dicho hasta ahora sobre la posibilidad de ver Barbie 2.

¿Puede Barbie tener una secuela?

Desde hace varios años hasta ahora, la industria del entretenimiento viene apostando por la construcción de universos cinematográficos. La idea es lograr que el espectador se sumerja en un universo con múltiples capas y tramas. En este caso, hablamos de películas, secuelas directas a una producción o spin-off asociados. Y ante la expectativa que generó su debut cinematográfico, muchos se preguntaron si Barbie, la película dirigida por Greta Gerwig, podría también seguir esta ruta, ya que se trata de un largometraje lleno de posibilidades para adaptar nuevas historias.

Barbie llega a los cines como una crítica al mundo del materialismo, al consumismo y a una industria del entretenimiento que, en algunos aspectos, se ha alejado de sus orígenes. Cada uno de esos temas podría tener su propia protagonista. Hay que tener en cuenta que Mattel, la empresa que fabrica las muñecas, ha creado tantas Barbies como se pueda imaginar. Pero eso no alcanza para llevar adelante un proyecto cinematográfico.

Las declaraciones de Margot Robbie y Greta Gerwig

Margot Robbie es la protagonista de Barbie

En una entrevista con Time, la protagonista del film, Margot Robbie, declaró: "Desde este punto, podría ir en un millón de direcciones diferentes. Pero creo que caés en una trampa si querés preparar una primera película mientras también estás planeando las secuelas".

Por otro lado, cuando le preguntaron en ET sobre Barbie 2 o algún spin-off, la directora de la película, Greta Gerwig respondió: "Sinceramente, estoy enfocada solamente en el estreno de esta película, cruzando los dedos de manos y pies para que funcione. Después, veremos". También, a fines de noviembre de 2022, la directora contestó una pregunta de Variety acerca de si Barbie era el comienzo de una franquicia. En ese sentido, comentó: "No lo sé. Sería sin duda emocionante si lo fuera".

Por el momento, no hay ninguna confirmación oficial de una segunda parte o un spin-off para Barbie, pero el éxito que está teniendo la película y las muchas aristas que abre hacen que esta posibilidad parezca casi segura.