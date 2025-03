Conan O'Brien volverá a presentar los Oscar en 2026

FOTO ARCHIVO: El presentador Conan O'Brien habla durante el inicio de la gala de los Oscar en la edición 97 de los premios de la Academia en Hollywood, Los Ángeles

El cómico y presentador de programas nocturnos de televisión Conan O'Brien volverá a animar la ceremonia de los Oscar por segunda vez en 2026, informó el lunes la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

O'Brien condujo la ceremonias de los Oscar semanas atrás, que congregó a 19,7 millones de espectadores en Estados Unidos, la mayor audiencia de los máximos galardones de Hollywood en cinco años, según la cadena ABC, una unidad de Disney.

"La única razón por la que presentaré los Oscar el año que viene es porque quiero escuchar a Adrien Brody terminar su discurso", bromeó O'Brien en un comunicado de la Academia, en referencia al largo discurso de aceptación de Brody como mejor actor en los Oscar por su papel en "The Brutalist".

O'Brien es conocido por presentar los programas de entrevistas nocturnos "Late Night with Conan O'Brien", "The Tonight Show with Conan O'Brien" y "Conan".

La edición 98 de los Oscar se celebrará el 15 de marzo de 2026.

Con información de Reuters