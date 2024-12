"La habitación de al lado", de Almodóvar, invita a reflexionar sobre la eutanasia

FOTO DE ARCHIVO. Tilda Swinton, Pedro Almodóvar y Julianne Moore posan en la alfombra roja durante la llegada a la proyección de la película "La habitación de al lado", en competición, en el 81º Festival de Cine de Venecia, Venecia, Italia

El director manchego Pedro Almodóvar se adentró en un nuevo territorio con su película dramática "La habitación de al lado", junto a las oscarizadas actrices Julianne Moore y Tilda Swinton.

El director de 75 años es conocido por sus películas en español, como "Mujeres al borde de un ataque de nervios". Sin embargo, "La habitación de al lado" es su primera producción en inglés.

"Es muy rápido", dijo Swinton a Reuters.

"Te dará, si tienes suerte, dos tomas y puedes suplicarle una tercera, pero generalmente está contento y quiere seguir adelante", añadió.

Para Swinton, trabajar con el director de "Hable con ella" fue una "hazaña de fe" en la que se sintió confiada.

La película, distribuida por Sony Pictures Classics, tendrá un estreno limitado en los cines estadounidenses el 20 de diciembre.

La película está basada en la novela estadounidense "What Are You Going Through" ("¿Qué es por lo que estás pasando?" en español), de Sigrid Nunez, y sigue al personaje de Moore, Ingrid Parker, a quien su amiga de toda la vida, Martha Hunt, interpretada por Swinton, pide ayuda para morir antes de que sucumba al cáncer.

Aunque la película trata sobre el final de la vida, Swinton cree que el público no debe sentirse desanimado por los temas de la muerte y la eutanasia.

"Trata de la vida. Trata de cómo hacer de la muerte una vida y de cómo encontrar lo que Martha está buscando, que es una buena muerte", dijo.

"Parece algo muy razonable y debería ser algo muy accesible para que los Estados ayuden a la gente a encontrarlo", añadió Swinton.

La película ganó el codiciado León de Oro en el Festival de Venecia, lo que Moore consideró desconcertante.

"Apenas se había secado la pintura de esta película", dijo la actriz de "Siempre Alice".

"Acabábamos de terminarla. Acabábamos de terminar de rodarla en Nueva York en mayo y de repente nos encontramos a finales de agosto en el Festival de Venecia", dijo.

"La cabeza nos daba vueltas. Nos decíamos: '¿Cómo pasamos de apenas terminar esta película a que gane el León de Oro? Eso sí, Dios mío, estábamos tan emocionadas y tan, tan emocionadas también por Pedro, que realmente se merecía ese honor", añadió.

Con información de Reuters