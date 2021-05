Arabidopsis thaliana, ejemplar estudiado por los investigadores

Un equipo de científicos, liderado por Ramiro Rodríguez, investigador del Conicet en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, CONICET-UNR), describió un nuevo gen que promueve el crecimiento de las plantas. La investigación fue publicada recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS, por sus siglas en inglés) y sin dudas representa un avance fundamental de nuestra ciencia puesto que podría aportar importantes conocimientos para la optimización de los cultivos.

Según indican los especialistas Camila Goldy, primera autora del artículo publicado, Rodrigo Vena y Javier Palatnik que trabajan junto con Rodríguez e investigadores de Estados Unidos y Bélgica, este hallazgo puede aportar importantes conocimientos para mejorar cultivos ya que arroja luz sobre el proceso de crecimiento vegetal y así elaborar estrategias para moldear el desarrollo de las especies vegetales y así mejorarlas.

En las plantas los órganos toman su tamaño y forma final gracias a una combinación de dos procesos: la producción de nuevas células en zonas especializadas llamadas meristemas y la expansión y diferenciación celular fuera de estas. “Todos los organismos multicelulares, como los animales y las plantas, generan nuevas células por un proceso llamado mitosis”, explicó Rodríguez. “La mitosis es un proceso compuesto por diferentes fases que ocurre muy rápido y está finamente regulado. Nosotros encontramos una proteína que regula la velocidad con la cual las plantas cursan las dos últimas fases”, agregó.

Ciclo vital de la planta modelo 'Arabidopsis thaliana'

Para arribar a estos postulados, los científicos se valieron de técnicas genómicas y de biología molecular “con el objetivo de analizar a nivel global la expresión génica en cada fase del ciclo celular”, según puntualizó Rodriguez en el informe publicado. El modelo utilizado fue la planta Arabidopsis thaliana, en base a la cual los investigadores fueron capaces de analizar cuáles son los genes que se expresan precisamente en el momento en que las células se dividen.

El estudio evidencia que “este gen promueve el crecimiento de los órganos de las plantas impulsando la producción de nuevas células en los meristemas”, declara Goldy. “Más importante, también regula la dirección en la que las nuevas células se producen, siendo este un factor esencial por el cual los órganos de las plantas toman su tamaño y forma”, completó la becaria postdoctoral del CONICET en el instituto rosarino y primera autora del trabajo publicado.