"¡Es un ovni!": la misteriosa foto de la China Suárez que llamó la atención de sus seguidores

La China Suárez tiene una activa participación en las redes sociales. Sus casi 5 millones de seguidores reaccionan a sus posteos que varían entre trabajo, escenas familiares y algunos paisajes. Precisamente en este último ítem es que sumó una nueva publicación que llamó la atención de la actriz y de aquellos que vieron su historia.

“La foto que voy a subir es real y la saqué yo”, anticipó Eugenia antes de darle paso a una foto en la que se ve la luna llena, su luminoso halo y una extraña figura verdosa muy cerca. “Les subí la foto por el halo que hay alrededor de la luna. Cuando la subí, vi la luz verde”, explicó junto con un emoji sorprendido/asustado.

En algunas de sus distintas ‘fan accounts’ (perfiles de Instagram hechos por fanáticas y fanáticos que se encargan de republicar y comentar el contenido de la China), se sumaron todo tipo de especulaciones al respecto: “¡Es un ovni!”, era el comentario más repetido.

Más allá de lo que realmente sea esa luz verde, la foto de la China es un retrato del cielo de Tandil. En la ciudad bonaerense se encuentra junto a Vicuña: estarían grabando escenas para Sesiones, la serie que protagonizarán encarnando a dos amantes que recurren a una terapeuta para que los ayude, ya que ambos tienen sus respectivas parejas.

El escalofriante relato de Guido Süller sobre su casa embrujada

Alejado de las cámaras, Guido Süller está persiguiendo uno de los sueños de su vida: construirse una flamante casa en el barrio de San Sebastián, en Escobar. El mediático, que además es arquitecto y excomisario de a bordo, reveló que si bien su hogar no está terminado, pasa las noches allí y en compañía de seres extraños que lo aterrorizan cuando baja el sol. "A la noche escucho llantos y lamentos", confesó, asustado.

“Tuve que cerrar un cuarto en el que guardo todos mis recuerdos y cosas de mi hermana Silvia, de mi mamá, de Ricardo Fort, porque a la noche escucho llantos y lamentos. Toda mi vida está en ese cuarto que no abro desde hace un año. Hay una energía muy intensa”, reveló Süller en diálogo con "Hay que ver" (El Nueve), mientras abría la puerta de la habitación y mostraba dos tótem, a los que indicó como responsables del tormentoso embrujo.

Süller manifestó que por las noches hay una oscuridad total porque vive "como en el campo". Aislado de la urbanización, el mediático comienza a escuchar los aterradores sonidos que no lo dejan dormir y lo mantienen alerta: “Escucho ruidos, como que se mueven cosas, y esos lamentos... Yo no sé qué será, pero Tomasito (su exnovio) me dijo que hizo un conjuro con esos dos tótems, porque se los quiso llevar y yo no lo dejé”.