El Chavo Fucks superó el coronavirus y destruyó a Sergio Lapegüe

Hace algunos días, Diego El Chavo Fucks se contagió de coronavirus. Con el correr de las horas, su estado de salud empeoró, por lo que debió quedar internado en una clínica, donde los especialistas en salud debieron asistirlo con la ayuda de respiradores. Tras haber recibido el alta médica, el periodista de ESPN hizo una fuerte publicación en su cuenta de Instagram, en la que criticó duramente a todos aquellos que han publicado fotos o videos dentro de los hospitales. Uno de los que ha hecho esto, sin dudas, ha sido el periodista de TN Sergio Lapegüe.

“Sé que hay quienes lo hacen y los respeto, pero no soy partidario de exhibir una internación o el uso de una máscara de oxígeno. Es algo íntimo, dolorosamente íntimo. Esas imágenes las llevo conmigo, son parte de una pelea dura que mi cuerpo y mi cabeza le dieron a la neumonía bilateral que me generó el COVID-19″, expresó Fucks a través de un posteo en las redes.

Asimismo, el periodista que acompaña a F90 -programa conducido por Sebastián El Pollo Vignolo en ESPN- sostuvo que no está de acuerdo en que aquellos enfermos de coronavirus que publiquen fotos o videos dentro de los hospitales lo hagan para que la sociedad esté alerta: "Tampoco creo en la excusa ‘para crear conciencia’: el COVID-19 ataca a todos de distinta manera. A algunos les pasa de largo en 3 días y a otros, como a mí, nos deja 18 días en la cama de una institución médica".

En cuanto a su estado de salud, El Chavo Fucks expresó: “El camino hasta hoy fue duro y difícil y el cuerpo tendrá que recuperarse junto con los pulmones". En cuanto a la compañía y el cariño que recibió por parte de sus familiares y seres queridos, manifestó: "Lo realmente valioso fue reconfirmar que en este tramo de mi vida, me rodean las personas correctas, que quienes están en el día a día también estuvieron en la diaria cuando estuve encerrado en la habitación 340″.

“Recibí una enorme cantidad de llamados y mensajes de un seguimiento casi diario de gente a la que llevo décadas sin ver, a gente anónima que le escribió a mi mujer y a mis hijos”, añadió el periodista de larga trayectoria en programas de televisión vinculados al fútbol argentino. Y realizó una mención especial para el personal de salud que lo atendió en el sanatorio Otamendi: "Pedro Wainer y José Stringa, dos fenómenos que no solo me llevaron a buen puerto desde su conocimiento, sino que gracias a su calidad humana también me ayudaron a mantenerme enfocado y con la cabeza sana".

Sergio Lapegüe y un impactante video que publicó tras haber sido internado por coronavirus:

"Voy a volver a respirar. Voy a volver a respirar. Voy a ser el de antes", afirmó Sergio Lapegüe con optimismo. En el mismo video, admitió que no es una situación fácil, pero que "falta muy poco" para que pueda retomar su vida tal como lo hacia antes de contagiarse de coronavirus.

"Ya falta menos, el virus es muy fuerte pero juntos somos más!!!!!", terminó diciendo Lapegüe, mostrándose agradecido por los mensajes y el apoyo de todas las personas durante su enfermedad.