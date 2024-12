Caída de Chat GPT: la explicación de Open AI

Qué explicación dio Open AI sobre la caída del Chat GPT.

El Chat GPT está caìdo en todo el mundo. Los usuarios del chatbot con Inteligencia Artificial de Open AI reportaron inconvenientes tanto en el la página web como en sus app. Y tras la ola de quejas, la empresa emitió un comunicado en sus redes sociales oficiales.

"La mayor parte de ChatGPT, la API y Sora han estado inactivos durante un par de horas y lamentamos el problema que esto está causando. Hemos identificado el problema y hemos iniciado la recuperación. Esperamos volver a estar disponibles lo antes posible", indicó OpenAI en su cuenta de X. El posteo también fue replicado por Sam Altman en su cuenta personal de la red social propiedad de Elon Musk.

En el caso de la página, los usuarios indicaron problemas para enviar consultas y por tanto no están recibiendo respuestas. En la app, ChatGPT muestra el mensaje “Request is not allowed. Please try again later”, que al español traduce: “No se permite la solicitud. Por favor inténtalo de nuevo más tarde”.

En Argentina, el 88% de las fallas son de la aplicación y el porcentaje restante del sitio web, de acuerdo a los datos de Downdetector. En el caso de España, el 89% de los errores reportados provienes de la aplicación y el resto de la página.

Open AI informò que están trabajando para reestablecer el Chat GPT.

Por qué se puede caer el Chat GPT

Desde su lanzamiento, ChatGPT experimentó diversas caídas y todas fueron por diversos motivos como:

Aumento repentino en el tráfico : Cuando la demanda de ChatGPT supera la capacidad de los servidores, pueden producirse caídas.

: Cuando la demanda de ChatGPT supera la capacidad de los servidores, pueden producirse caídas. Problemas técnicos : Fallos en el software, actualizaciones fallidas o problemas de hardware pueden causar interrupciones en el servicio.

: Fallos en el software, actualizaciones fallidas o problemas de hardware pueden causar interrupciones en el servicio. Mantenimientos programados: En ocasiones, OpenAI realiza mantenimientos programados en la infraestructura de ChatGPT, lo que puede resultar en tiempos de inactividad.

ChatGPT en WhatsApp: ¿cómo chatear con la inteligencia artificial?

La revolución de la inteligencia artificial llegó a los celulares y ChatGPT, el chatbot que ha causado furor en el mundo tecnológico, ahora está disponible directamente en WhatsApp. Se trata de una integración simple y en pocos pasos que promete transformar la forma en que interactuamos con el asistente virtual y abre un nuevo capítulo en la era de la información.

Sumar a ChatGPT a tu lista de contactos es tan sencillo como guardar un número de teléfono. Con tan solo agregar el +1 (800) 242-8478 y verificar que la cuenta tenga el check azul, podrás comenzar a chatear con esta avanzada inteligencia artificial. Desde preguntas sobre historia hasta recomendaciones de series, el software más famoso estará listo para responder.