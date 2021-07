La escalofriante advertencia de Chano a su mamá antes del disparo: "Andate porque a la madre no se le pega"

Sandra Borghi reveló en Nosotros a la mañana, la impactante advertencia que le hizo Chano Charpentier a su madre antes del incidente que terminó con un policía disparándole.

Mientras Chano Charpentier sigue luchando por su vida en terapia intensiva del Sanatorio Otamendi, Sandra Borghi reveló una escalofriante advertencia que le hizo el músico a su madre. "Andate de acá porque a la madre no se le pega. Andate ya de mi casa", fue la tremenda frase que Chano le dijo a Marina Charpentier, según aseguró la conductora de Nosotros a la mañana (El Trece).

En las últimas horas, Marina Charpentier se encargó de desmentir la versión policial de cómo fueron los hechos que desembocaron en que un policía bonaerense le disparara en el abdomen a su hijo, el ex cantante de Tan Biónica. "No atacó a nadie, no intentó agredir a nadie, menos a una mujer, él solo se lastimaba a sí mismo, había médicos, enfermeros y policías, eran 10 personas contra un adicto, pudieron disparar al aire pero no lo hicieron", contó recientemente la madre, que también aseguró que Chano no estaba sufriendo de un brote psicótico.

En Nosotros a la mañana estaban analizando la denuncia de Militta Bora contra Chano por violencia psicológica y abuso sexual que avanza en la Justicia cuando Sandra Borghi reveló algo que le contó la madre del músico. "En un momento, la madre me contó que él le dijo ‘Andate de acá porque a la madre no se le pega. Andate ya de mi casa’", relató la periodista sobre uno de los temas que más horas se está llevando en los programas de actualidad de la televisión argentina.

Después de revelar este dato y de asegurar que el cantante es "el reflejo de tantos adictos, que también reaccionan de la peor manera hasta con las personas que aman", la misma Borghi calificó de "tipazo" a Chano. "Sí, un tipazo que no estaba en sus cabales, e insisto con lo mismo: Militta merece ser escuchada, como corresponde, y es bueno que esté en la Justicia", cerró el Pollo Álvarez, también conductor de Nosotros a la mañana.

El fuerte descargo del hermano de Chano Moreno Charpentier

Mientras Chano está internado en terapia intensiva en el Sanatorio Otamendi, su hermano Bambi compartió su angustia a través de sus redes sociales y, luego de agradecer los mensajes de apoyo, solicitó que respeten la delicada situación que está transitando la familia. Mientras la noticia no deja de circular tanto en medios como en redes sociales, Bambi Moreno Charpentier usó su cuenta de Twitter para compartir un fuerte descargo.

"Gracias a quienes acercan amor y buenas energías para nuestra familia", destacó Bambi al tiempo que cruzó a quienes están haciendo leña del árbol caído en una situación por demás delicada. "Y para aquellos que no puedan sentir empatía por nuestro sufrimiento; intenten pensar cómo se sentirían si se tratase de un ser amado por uds. O tan sólo llámense a silencio por favor", lanzó.