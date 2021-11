WhatsApp Web: cómo crear stickers desde la aplicación para PC

La aplicación web de WhatsApp permite crear los stickers desde allí. Un pedido de los usuarios que fue escuchado.

WhatsApp sigue perfeccionado sus servicios para no perder usuarios frente al avance de Telegram. Ahora, la empresa propiedad de Meta, lanzó una de las funciones más necesitadas por los millones de usuarios que utilizan WhatsApp Web a diario. Desde la app para PC se podrán crear y editar stickers. Cómo hacerlos y editarlos.

La actualización se lanzó a nivel mundial y ya está disponible en la web. Además, ya fue anticipado que en breve será agregada a la aplicación de escritorio, otra versión para PC que no es tan utilizada. Para crear stickers sólo hay que seguir unos simples pasos.

Cómo crear stickers en WhatsApp Web

Lo primero es abrir la aplicación en nuestro navegador mediante el código QR.

Posteriormente, hay que abrir una conversación y hacer click en el ícono de adjuntos, que tiene forma de clip.

Ahora, entre las opciones aparecerá un ícono azul, que representa a los stickers. Debemos seleccionarlo con un click.

El sistema nos pedirá adjuntar la foto para el sticker, que debemos tenerla alojada en nuestra PC. Puede ser en formato JPG o PNG.

Una vez elegida, es posible realizar algunas ediciones como: recortar el marco, agregar texto, emojis o superponer otros stickers.

WhatsApp Web permite ahora crear stickers desde la aplicación.

Por último, el diseño se puede enviar con el habitual botón verde de abajo a la derecha. El sticker quedará guarado y podés utilizarlo las veces que quieras.

Cómo ver cuándo alguien se conecta en WhatsApp: el nuevo truco

Esta vez apareció una nueva herramienta para permitirles a los usuarios ver quiénes de sus contactos inician sesión en WhatsApp Web, tal como en el Windows Live Messenger, más conocido como MSN, que en lugar de utilizarse en celulares, se usaba únicamente en computadoras ingresando con un correo electrónico.

Así, los usuarios podrán saber cuándo alguno de sus contactos inicia sesión, ahorrándose así el paso de tener que clickear en su perfil. Cabe destacar que, si activás esta opción, a la otra persona no le llega la notificación de que podés ver cuándo se conectó, por lo que no se corre ningún peligro. Además, también permitirá escuchar audios sin que tus contactos se enteren y anclar chats no leídos, entre otros detalles.

Para activar esta opción de WhatsApp, es indispensable tener descargado el navegador Google Chrome y seguir estos pasos: