Whatsapp: ¿cómo saber si te bloquearon?

Whatsapp permite bloquear a aquellos contactos de los que no quieras recibir más mensajes. Esta opción hace que los usuarios quieran saber si algunos de sus conocidos aplicó esta modalidad con ellos. Por este motivo, la aplicación tiene una serie de pasos con los que esta información dejará de ser una incógnita.

Hay distintas formas de saber si alguien te bloqueó, una de ellas es cuando notas que no te sale la foto de perfil, estado y tampoco le llegan los mensajes que le enviaste. Sin embargo estas funciones pueden ser desactivadas y la razón de que no le lleguen los mensajes sea porque no tiene internet.

Esto se logra luego de configurar la privacidad en el que el usuario puede restringir que vean sus datos personales como la foto de perfil, información, estados y última conexión, pero esto no significa que te haya bloqueado.

¿Cómo saber si alguien te bloqueó en Whatsapp?

1- Para saber si un contacto te bloqueó debes crear un grupo e intentar añadirlo, si WhatsApp no te lo permite es que esa persona te tiene bloqueado. Esto ocurre porque la aplicación de mensajería no te permite contactar a esta persona sin embargo hay otro paso para contactarlo aunque te tenga bloqueado.

2- Para hablar con una persona que te tiene bloqueado debes pedirle a otro amigo en común que haga un grupo y te añada junto con la otra persona y así puedes chatear con el contacto.

3- Sin embargo ten en cuenta que la persona se puede salir del grupo cuando ella lo decida, por lo que la única forma de hablar con ella es hablarle por teléfono o buscarla en persona.