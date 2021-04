En enero de este año WhatsApp alertó a sus usuarios que cambiaría sus políticas de privacidad, con lo cual, muchos amenazaron con cambiar de servicio de mensajería debido a que la plataforma compartirá información personal. En consecuencia, la asociada a Facebook decidió retrasar la actualización de sus términos y condiciones para este próximo 15 de mayo, sin dejar de insistir en el intermedio que sus políticas respetarán los datos de los usuarios.

Ya que WhatsApp señaló que los nuevos términos y condiciones no son eludibles, es importante recordar que cambiará en los próximos días. En un principio, la plataforma avisó que se actualizará y comenzará a recopilar información sobre:

“El servicio de WhatsApp y cómo tratamos tus datos”.

“Cómo las empresas pueden usar los servicios alojados de Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp”.

“Cómo nos asociamos con Facebook para ofrecer integraciones en los productos de las empresas de Facebook”.

Dicho de otro modo, los términos y condiciones señalan que WhatsApp podrá compartir información del usuario, sus contactos y hasta datos de terceras personas con Facebook para fines comerciales. Tal situación provocó que las internautas acusaran que las nuevas no dejarían paso a la privacidad, comenzando a virar a opciones como Telegram y Signal.

No obstante, la plataforma alegó que aunque sus algoritmos estarán preparados para compartir datos, no accederá a conversaciones privadas, las cuales están encriptadas de extremo a extremo. “Queremos ser claros sobre la información que permanece privada y la que recopilamos y compartimos con Facebook, empresa a la cual pertenecemos. Los datos que compartimos nos ayudan a brindar la mejor experiencia a nuestros usuarios y a optimizar la seguridad”, asegura WhatsApp en su página de privacidad.

De tal modo, los datos que WhatsApp compartirá con sus empresas de Facebook son:

Información del registro de cuenta, como número de teléfono.

Datos de operaciones.

Información relacionada con el servicio.

Información sobre cómo el usuario interactúa con los demás, incluyendo empresas.

Información sobre el dispositivo móvil (carga de batería, proveedor de servicios de internet, potencia de la señal, modelo de hardware, sistema operativo...).

Dirección IP.

Aunque son varios aspectos los que la plataforma recopila, asegura que no tiene acceso a información personal de los usuarios. “No conservamos tus mensajes durante la prestación normal de nuestros Servicios. Una vez que se entregan tus mensajes (incluidos chats, fotos, videos, mensajes de voz, archivos e información de tu ubicación), se eliminan de nuestros servidores”, asegura WhatsApp.

Además, indica que ni la plataforma ni terceros pueden leer los mensajes, aún cuando estos permanezcan en sus servidores (máximo 30 días al no ser entregados), asegurando que los datos que recolectan son para mejorar el servicio. “El respeto a tu privacidad se encuentra codificado en nuestro ADN. Desde que iniciamos WhatsApp, aspiramos a crear nuestros Servicios teniendo en cuenta fuertes principios de privacidad”, asegura.

Cabe apuntar que en caso de que el usuario no esté de acuerdo con las nuevas normas, puede eliminar su cuenta desde las opciones de la plataforma, o bien, cuando aparezca el anuncio de los nuevos términos y condiciones seleccionar cancelar. En consecuencia, la persona no podrá usar más la plataforma para recibir y enviar mensajes, llamadas o recados de voz, no obstante, los demás usuarios podrán seguir viendo las conversaciones pre existentes.