Qué es WhatsApp Gold y por qué es peligroso para tu celular

En los últimos años la aplicación de WhatsApp se ha convertido en algo muy importante para la comunicación de todas las personas en el mundo y, por eso, cada año tiene algunos ajustes para que los usuarios puedan disfrutar de todas sus comodidades. Así también hay que decir que surgen otros personajes con malicia que solo buscan aprovecharse de las vulnerabilidades de seguridad con promesas irreales.

WhatsApp Gold ya circula en cadenas de la plataforma de mensajería y se la describe como una aplicación fácil de usar, con más funciones que tal vez podrían ser de tu agrado. Se dice que esta nueva aplicación ha sido instalada por más de 50 millones de personas en todo el mundo y podría venir con la función de bloquear todos los chats privados y después protegerlos con una contraseña.

Sin embargo, esta herramienta no es segura. No se encuentra en las tiendas de aplicaciones (App Store y PlayStore), por lo que podría poner en riesgo a los usuarios. Por esta razón, te pedimos que pienses antes de descargar ésta o cualquier otra aplicación de un sitio que no sea la respectiva tienda de apps del sistema operativo de tu dispositivo.

También hay que decir que WhatsApp Gold no es nueva y desde hace varios años les promete muchas bondades a los usuarios con un nivel alto de inseguridad. De acuerdo con Xataka Android, hace un tiempo esta ‘app’ se vendía como la versión “premium” de WhatsApp que solo usan los famosos, esto a modo de trampa.

“Hey por fin la versión secreta de WhatsApp gold se ha filtrado. Esta versión solo la usan los super famosos. Ahora la podemos usar nosotros también”, decía un mensaje que circuló por WhatsApp para seducir a los usuarios.

Por lo anterior, queda descartado que WhatsApp Gold sea una herramienta oficial y solo se trata de una fantasía. “WhatsApp Gold es más bien una ilusión, una estafa recurrente de la cual no nos podemos librar”, afirma ese portal especializado.

Google eliminó una de sus aplicaciones

Google hizo por fin lo que había anunciado hace ya algún tiempo y decidió cerrar definitivamente uno de sus servicios de streaming un día después de tener algunos problemas con YouTube.

Play Music, su primer servicio de streaming musical dejó de estar disponible para los usuarios, tal como lo había anticipado el gigante de Internet. La idea de Google a partir de este cambio es potenciar otra de sus ofertas: YouTube Music, la gran apuesta de los últimos años.

Desde el jueves 22 de octubre de 2020, al ingresar a Play Music, los usuarios se encontrarán con un mensaje que anuncia la imposibilidad de utilizar la app y da una serie de pasos a seguir para gestionar los datos personales alojados en ese servicio. El anticipo había sido dado en mayo por la propia empresa.