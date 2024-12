¿Por qué se agota rápido la batería en los Android y cuál el secreto para evitarlo?

Por qué la batería de los android se agota rápido

Son muchas las consideraciones que una persona puede tener al momento de cambiar un celular, pero la que predomina más es la de adquirir uno nuevo con sistema Android que entregue una batería con una duración considerable. Aunque con el paso del tiempo comienzan a perder eficacia y no necesariamente son producto del uso que se le da al dispositivo.

Si bien, existen complementos para que el celular mantenga su batería durante el día, son caros y no son una verdadera solución porque implica que también se carguen después del uso. Lo ideal es que el dispositivo soporte una jornada de trabajo sin tener la necesidad de cargarlo cada determinada cantidad de horas para extender su uso.

Por qué la batería de los android se agota rápido

"Desde la última actualización de Android, el S323 me drena la batería mal, ya no se que más desactivarle. Estoy odiado con eso", expresó El Rena en X (Ex Twitter). Uno de los problemas que más se registra es que no todas las actualizaciones de sistema operativo se encuentran optimizadas para los distintos dispositivos y es algo del que pocos tienen conocimiento porque lo ideal sería que lleguen para mejorar lo que se tiene.

Antes de aplicar actualizaciones de sistema, se aconseja que las personas busquen en la red algunas reseñas sobre que tan aconsejable son descargarlas y qué problemas podrían llegar a presentarse al momento de la instalación. También puede suceder que con los parches se pueden corregir ciertos defectos y para ellos es recomendable leer cada notificación que dispositivo entrega.

Es importante recordar que las actualizaciones de sistema no son reversibles, debido a que los celulares no se puede devolver a un estado anterior. Para cambiar de versión de Android se debe formatear el equipo y que una persona con los conocimientos necesarios pueda instalar la versión más vieja del software. Un trabajo que lleva su tiempo y que por lo general es caro al momento de pagarlo.

Funciones a desconectar para que la batería dure

Otros de los problemas que se tienen por lo general es que las personas olvidan apagar las funciones disponibles que los celulares disponen y esto puede provocar un consumo de la batería que es innecesario. Uno de los errores más repetidos es dejar el bluetooth encendido cuando no se están usando los auriculares inalámbricos o el reloj digital. Lo mismo aplica para la conectividad NFS, la cual es de utilidad para realizar pagos sin efectivo y la tarjeta.

Otra función que suele estar habilitada, que además consume datos, es la del GPS que en todo momento se encuentra actualizando la ubicación del celular. En algunos casos es mejor apagarla para que la batería no se drene y así aumentar su tiempo de utilidad.

Chau objetos perdidos: el flamante dispositivo de Motorola para encontrar todo

Hace unos días, Motorola lanzó al mercado un interesante producto que permite rastrear las pertenencias de las personas en caso de que no las puedan encontrar o hayan sido robadas. El Moto Tag es un pequeño disco que se puede colocar en carteras, billeteras, mochilas y demás objetos que envía señales sobre su ubicación. Es un dispositivo que funciona gracias al servicio de la aplicación Google Find My Device.

“Fue diseñado específicamente para funcionar a la perfección con el amplio alcance de la red Find My Device de Google, lo que permite a los usuarios determinar la ubicación exacta de los artículos etiquetados a través de la aplicación desde casi cualquier lugar del mundo”, comentaron y explicaron desde Motorola en el evento de lanzamiento.