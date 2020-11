iOS 15: cuándo sale en Argentina y que modelos son compatibles

Apple ya trabaja en el iOS 15, la nueva versión del sistema operativo que comparten iPhone y iPod, y recientemente se conoció que algunos modelos de la marca ya no serán compatibles con la actualización.

La futura versión del sistema operativo tiene aún muchas incógnitas, pero ya se conocen los primeros datos, como su fecha de salida y la lista de dispositivos que serán compatibles con los cambios.

¿Cuándo sale iOS 15?

Según las revelaciones realizadas por el sitio The Verifier el nuevo sistema operativo de Apple se lanzará de forma mundial el 15 de septiembre de 2021. De acuerdo con el medio israelí, ese mismo mes, la empresa lanzará una nueva línea de teléfonos.

iPhones compatibles con iOS 15:

The Verifier también informó qué modelos del popular teléfono de Apple no serán compatibles con la nueva versión y sólo recibirán actualizaciones de seguridad. Se trata de los dispositivos que utilizan el procesador A9, que ya no estará a la altura del sistema operativo.

De esa forma, los iPhone 6s, iPhone 6s Plus y iPhone SE ya no pasaran del iOS 14 y sólo recibirán actualizaciones de seguridad. Esto no significa que el celular quede obsoleto, sino que no podrá subirse a la nueva versión.

Lista de los iPhones compatibles con iOS15

iPhone 7 y iPhone 7 Plus.

iPhone 8 y iPhone 8 Plus.

iPhone X.

iPhone XS y iPhone XS Max.

iPhone XR.

iPhone 11.

iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max.

iPhone SE (2016 y 2020)

iPhone 12 y iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max

Las nuevas funciones de iOS 15

Si bien aún no ha habido detalles oficiales específicos sobre las nuevas funciones que incluirá iOS 15, diversos sitios especializados recopilaron los primeros indicios de los cambios que traerá la nueva versión del sistema operativo.

Widgets interactivos

Los widgets en el escritorio fueron una de las funcionalidades más relevantes que incluyó iOS 14. Es por eso que se espera que el iOS 15 haga mejoras y permita mayor manipulación de los mismos, como hacerlos interactivos

Cambios en la app de música

La aplicación para escuchar nuestra música podría recibir un rediseño completo para ajustarse a la nueva versión del sistema y hacerla más atractiva.

Aplicación de realidad aumentada

Las aplicaciones AR ya están instaladas en algunas marcas de teléfonos Android, pero iOS aún no tiene la propia dedicada, algo que podría cambiar en la próxima actualización.

A qué hora y cómo instalar iOS 15 en tu celular

La versión más reciente del sistema operativo debería ser lanzada en distintos horarios según la región, siempre y cuando Apple continúe con sus habituales franjas para las actualizaciones.

De esa forma, el iOS 15 estaría disponible en Argentina y Chile entre las 12 y las 14 del día de su lanzamiento. Mientras que en Colombia, Ecuador, México y Perú sería entre las 10 y las 12.

Para instalar la actualización se debe ingresar a General - Actualización de software y dar inicio a la misma. No obstante, es muy probable que se reciba una notificación anunciando la disponibilidad. Al ser un cambio de versión se espera un paquete grande de archivos, por lo que es recomendable hacer la descarga por WiFi y tener el celular con la batería cargada para evitar daños o problemas con el software.

Una recomendación siempre importante es realizar una copia de seguridad de todos los datos antes de comenzar la actualización. De esa forma será posible recuperar la información en caso de alguna falla.