Las posibilidades de pagar una factura de servicios públicos sin necesidad de sacar billetes del bolsillo y perder tiempo haciendo una fila cada vez son más. A todas las formas de pago online disponibles a través del homebanking y las apps para celulares, ahora se suma la posibilidad de pagarlas enviando un mensaje de Whatsapp.

La empresa de pagos extrabancarios Rapipago diseñó un sistema para que, sin necesidad de bajar ninguna aplicación o entregar datos personales, pueda realizarse el pago de un servicio tan sólo enviando un mensaje a un número de teléfono agendado y una foto de la factura que se desea pagar.

De este modo, facturas de servicios públicos, impuestos, recargas de teléfono celular y mas de 5.000 servicios de distinto tipo podrán empezar a pagarse en la Argentina a través del servicio de mensajería de WhatsApp, como alternativa a los canales digitales y físicos que existen actualmente.

Una de las ventajas de este sistema es que, al no precisar la descarga de una aplicación, por lo que no ocupa espacio en el teléfono, ni tampoco haber un proceso de validación de identidad, por lo que puede usarse al instante y las 24 horas del día. Esto quiere decir que la persona que lo use no tendrá que enviar fotos de su documento de identidad o revelar datos de seguridad de su tarjeta de crédito.

¿Cómo pagar facturas y servicios con Whatsapp?

1- Agendar el número de contacto de la empresa Rapipago (11 2621-7274)

2- Enviarle un mensaje de saludo para que se despliegue un menú de opciones que guiará al usuario para pagar un servicio, con o sin factura, o hacer una recarga con tarjeta de débito.

3- Si hay una una factura, el sistema le pedirá que le tome una foto al código de barras y, en caso de no tenerla, el nombre de la empresa a la que se desea hacer el pago.

4- Luego, el sistema lo guiará para cargar los datos de la tarjeta de débito para hacer el pago.

5- Finalmente, recibir el comprobante, también a través de WhatsApp.