Santa Fe: Pullaro sigue el modelo de Milei y podría aplicar un nuevo tarifazo de luz a comienzos de 2025

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se muestra en línea con lo expuesto por el Gobierno nacional respecto de la situación del suministro de energía eléctrica y podría establecer un nuevo tarifazo para el comienzo del 2025. Hace algunas semanas, Pullaro remarcó que hubo “un problema de desinversión muy importante” en materia energética durante los últimos años.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) de Santa Fe presentó este viernes un pedido para aumentar las tarifas eléctricas en un promedio del 24,8% a partir del 1º de enero de 2025, según lo expuesto en una audiencia pública. Los incrementos varían de acuerdo al tipo de usuario y nivel de consumo.

Los incrementos tendrán un mayor impacto para aquellos usuarios que superen el consumo mensual de 300 kW/h (600 bimestrales). Según la EPE, quienes no superen este umbral enfrentarán una suba mensual estimada en 15.400 pesos. Por otro lado, los beneficiarios de la tarifa social con consumos similares pagarán un adicional de aproximadamente 4.000 pesos mensuales.

De acuerdo a lo expuesto por la compañía, estos ajustes tienen como objetivo actualizar las retribuciones de la empresa en 2025 y garantizar la sostenibilidad del servicio. No obstante, la notoria suba de las tarifas durante 2024 produjo una suba en el grado de absorción del pago de los servicios públicos sobre los ingresos.

Tanto Pullaro como Milei hablan de un "atraso tarifario" y, a través de esta justificación, atacan considerablemente el bolsillo de los trabajadores santafesinos. A pesar de los profundos incrementos en las boletas, las autoridades advirtieron por los cortes de luz que se producirán en la provincia y en todo el país durante los primeros meses de 2025.

Pullaro contó que mantuvo reuniones con funcionarios del Ejecutivo nacional, y señaló: "Estuvimos reunidos hace un mes y fueron muy claros. Entienden que no van a llegar con la demanda energética que va a tener el país. En los momentos picos están por debajo del 10% del consumo en función de la capacidad de producción de energía que tiene el país".

En diálogo con el portal de noticias santafesino Agenciafe, el mandatario radical planteó: "Nos pidieron que seamos cautos y que podamos comunicar este problema para que todos empecemos a cuidar la energía y tengamos las condiciones para saber que puede suceder y prepararnos".

Cortes de luz en el verano: qué había dicho el gobierno de Milei

Hace algunos meses, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encendió las alarmas al alertar por posibles cortes de luz programados durante 2025. "Si viene un verano de mucha temperatura, puede haber una demanda muy alta de electricidad. Lamentablemente, no han habido inversiones, va a faltar generación y vamos a tener que programar algún corte, sobre todo hacer algunos acuerdos con los sectores industriales", declaró Francos en septiembre en diálogo con Radio Mitre.

"Es una situación que viene de años y que hay que encarar seriamente. Hay que encarar inversiones y eventualidades, no podemos estar sujeto a improvisar. La secretaría de Energía está trabajando en el tema", añadió el exministro del Interior.

Pese a no garantizar el servicio eléctrico, el titular de ministros defendió además los aumentos de tarifas como medida para "sincerar" los valores y evitar que el Estado se haga cargo de un porcentaje de los costos a modo de subsidios. "Una cosa no tiene que ver con la otra. Si no hay una generación razonable, no se puede pedir inversión", remarcó y agregó: "Hay que aumentar la tarifa porque si no debe subsidiar el Estado y hay que terminar con los subsidios para no tener que generar deuda, emisión, y no tener que generar inflación, que es el objetivo fundamental".