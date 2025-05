¿Cómo evitar que Android desactive la alarma de mi celular?

Por qué el celular puede no activar la alarma

Hay veces que un día puede arruinarse gracias a una alarma de un celular que no se activó cuando era necesario. De hecho, son varias las personas que utilizan la función del despertador para cortar el sueño y arrancar con la jornada laboral. Son tres los motivos por los que la aplicación del reloj deja de funcionar y presenta fallos graves.

Antes era el despertador de la televisión el que permitía comenzar con el día, y en otros momentos un simple reloj-despertador en mesa de luz que se configuraba para que sonara en las primeras horas de la mañana. El avance de la tecnología permitió que ambos objetos sean reemplazados por el celular, dispositivo más que fundamental en la vida diaria de muchas personas.

"Ah bueno, dale de una, hace lo que se te cante, tranqui", expresó _Ramentrash_, como figura su usuario de X (ex Twitter). Esto es producto de que su celular tomó la decisión no activar la alarma configurada. "No se activó la alarma debido a un motivo desconocido", expresa el mensaje que Android informó en la barra de las notificaciones. "Nuevo miedo desbloqueado", señaló una persona en los comentarios.

Hay tres motivos por los que puede darse la ausencia de sonido. Uno de ellos se encuentra vinculado con los celulares que pertenecen a la marca de Motorola, debido a que cuentan con un ahorro de energía extremo en donde se desactivan más del 80% de las aplicaciones que se tienen instaladas con el fin de que una persona pueda tener el equipo disponible ante cualquier urgencia. Esto incluye que la alarma no funcione. Es posible conservar la función pero excluyendo al reloj para que se desempeñe de manera correcta.

Por otro lado, la función de "no molestar" puede anular el sonido de las alarmas mientras se encuentra activada. Lo mejor es revisar que no afecte al reloj y en caso de que así es recomendable excluirla a la aplicación para que pueda alcanzar una óptima performance. El tercer fallo está originado por un pequeño bug o error dentro del reloj. La solución es vaciar la memoria caché del mismo desde el apartado de Configuración, Aplicaciones y seleccionar la app.

¿Qué celulares se vieron afectados por la última actualización de Android?

Durante el primer fin de semana de mayo, las redes sociales se vieron sacudidas por una serie de problemas que presentaron los celulares de la marca Motorola al mostrar las mismas notificaciones hasta cinco veces en un día o la poca duración de las baterías con saltos del 90% al 50% en menos de media hora. Las quejas se iban multiplicando con el paso de las horas y las respuestas tardaron en llegar.

Lo primero a señalar es que la empresa en su cuenta Motorola Soporte orientada a los usuarios de Latinoamérica no emitió ningún comunicado. Aunque algunos dispositivos recibieron una actualización que permite solucionar los fallos que se ocasionaron con una mala aplicación de una nueva versión de Android. En determinados casos, la instalación se debe realizar manera manual porque el sistema no entrega notificación de que está lista para ser usada.