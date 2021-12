WhatsApp: lista de celulares que dejan de funcionar en 2022

A continuación, la lista de celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp en 2022. Por qué se produce este cambio y todo lo que hay que tener en cuenta.

WhatsApp no deja de realizar cambios para mejorar su servicio y potenciar el área de privacidad y seguridad, dos áreas sumamente fundamentales para que la gente se sienta respaldada a la hora de enviar y recibir mensajes, fotos y videos con sus respectivos dispositivos. Teniendo en cuenta esto, y de cara al 2022, varios celulares dejarán de funcionar. ¿Cuáles son?

En los últimos días, las autoridades de WhatsApp determinaron que una gran cantidad de modelos de celular ya no tendrán el permiso correspondiente para poder utilizar la aplicación. De acuerdo a la empresa estadounidense, aquellos dispositivos que sí podrán utilizar el servicio son los siguientes: los que cuenten con Android OS 4.1; iOS 10 (Apple); y KaiOS 2.5.8, y todas las versiones posteriores de cada sistema operativo mencionado.

En caso de que un celular no cuente con -al menos- dichos sistemas operativos, tan sólo tendrá que actualizarlo. ¿Cómo? Hay que descargar la nueva versión. Sin embargo, en caso de que dicho dispositivo no tenga espacio o cuente con otra complicación, lamentablemente ya no podrá usarlo.

En 2022, varios celulares ya no podrán usarse en WhatsApp.

Cuáles son los celulares que dejan de funcionar en WhatsApp en 2022: la lista completa

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy S3 mini

Caterpillar Cat B15

Sony Xperia M

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Samsung Galaxy Xcover 2

Huawei Ascend G740

ZTE Grand S Flex

Lenovo A820

Huawei Ascend Mate

ZTE V956 - UMi X2

Huawei Ascend D2

Samsung Galaxy Core

Faea F1 - THL W8

ZTE Grand X Quad v987

ZTE Grand Memo

Samsung Galaxy Ace 2

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q

Apple iPhone SE (16GB)

Apple iPhone SE (32GB)

Apple iPhone SE (64GB)

Apple iPhone 6S (128GB)

Apple iPhone 6S (16GB)

Apple iPhone 6S (32GB)

Apple iPhone 6S (64GB)

Apple iPhone 6S Plus (128GB)

Apple iPhone 6S Plus (16GB)

Apple iPhone 6S Plus (32GB)

Apple iPhone 6S Plus (64GB)

Trucos para usar en WhatsApp

Cómo evitar que me agreguen a grupos de WhatsApp

Existe una función muy útil para que no cualquiera te agregue a un grupo de WhatsApp sin que uno pueda decidirlo. Para hacerlo hay que ingresar a "Cuenta", luego a "Privacidad" y hay que pulsar en "Quién puede añadirte a contactos". Finalmente, te brindará la opción de "Todos", "Sólo contactos" o "Mis contactos".

Qué hacer si te roban el celular: cómo bloquear tu cuenta de WhatsApp

Si un usuario pierde o le roban el celular, lo primero que tiene que hacer es bloquear la tarjeta SIM del dispositivo. Esta acción se realiza llamando, lo más rápido posible, a la compañía que ofrece el servicio.

Cómo ver los mensajes eliminados en WhatsApp