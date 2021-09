WhatsApp elimina miles de usuarios: a qué cuentas suspenderá

WhatsApp anunció que eliminará miles de cuentas de usuarios que utilizan la aplicación. A qué se debe el motivo.

WhatsApp es el servicio de mensajería móvil más reconocido y utilizado del mundo. Teniendo en cuenta el éxito que ha alcanzado en los últimos años, la empresa perteneciente a Facebook ha intentado ser imitada por diferentes compañías. Conscientes de esto, y debido a las imitaciones que fueron surgiendo en el PlayStore, decidieron eliminar miles de cuentas por instalar aplicaciones consideradas "peligrosas".

De acuerdo a los reportes que hicieron desde WhatsApp, es fundamental que los usuarios y usuarias de todo el planeta procedan a eliminar todas aquellas funciones que instalaron y que nada tienen que ver con el servicio oficial de mensajería. "Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra 'suspendida temporalmente' significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp", advirtieron.

En tanto, la empresa perteneciente a multimillonario empresario Mark Zuckerberg indicó: "Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente".

WhatsApp cuenta con 2.000 millones de usuarios en el mundo.

Por otra parte, las autoridades que responden a Facebook también hicieron hincapié en la importancia de desinstalar las aplicaciones que no responden a WhatsApp: "Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad".

Cuáles son las aplicaciones prohibidas que hay que quitar del celular para evitar que WhatsApp elimine tu cuenta

WhatsApp Plus.

GB WhatsApp.

WhatsApp Plus está prohibida por WhatsApp.

Cuáles son los celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp a partir de noviembre de 2021

Con la llegada de la nueva versión 2.21.4 de WhatsApp, automáticamente quedarán obsoletos una serie de modelos de celulares de Samsung. De todos modos, también afectará a empresas como Alcatel, Huawei y Sony, entre otras. La restricción regirá a partir del próximo 1° de noviembre, en todo el mundo y no soportará las nuevas actualizaciones.

Samsung Galaxy Trend Lite.

Samsung Galaxy Core.

Samsung Galaxy Ace 2.

Samsung Galaxy SII.

Alcatel One Touch Evo 7.

One Touch Evo 7. Sony Xperia Miro.

Sony Xperia Neo L.

Sony Xperia Arc S.

Huawei Ascend D.

Huawei Quad XL.

Huawei Ascend D1.

Huawei Ascend P1 S.

WhatsApp retiró una función histórica de la aplicación

Las autoridades de WhatsApp tomaron la determinación de retirar el "visto" o "check azul" de los audios enviados. Por lo tanto, ya no se podrá ver si la persona que recibió el mensaje de voz fue escuchado o no. Así fue anunciado en la última actualización 2.21.4, que hace poco lanzó la empresa.