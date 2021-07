La confesión de Cazzu en Los Mammones: "Me gustaría escribirle una canción a Karina"

La artista jujeña sorprendió a todos con un homenaje a Karina "La Princesita". Por su parte, la artista de la movida tropical compartió su emoción a través de sus redes sociales.

Julieta “Cazzu” Cazzuchelli, una de las principales referentes del trap en Argentina, visitó Los Mammones en América TV y en el momento musical junto a Jey Mammón sorprendió a propios y extraños al homenajear a Karina "La Princesita". A su vez, confesó que le gustaría escribir una canción para ella.

Sin dudas, Cazzu fue la invitada de lujo de Jey Mammón ya que la joven jujeña no suele dar entrevistas en la televisión y aceptó charlar Los Mammones. En una visita distendida en la que recordó anécdotas de su infancia en Ledesma, Jujuy, Cazzu demostró ser mucho más que la "Jefa del Trap" ya que compartió muestras de sus inicios artísticos en el folklore y la cumbia y terminó cantando clásicos del bolero y el cuarteto.

Después de la entrevista, previo al momento musical, la artista reveló: "Me gustaría escribirle una canción a Karina, soy fan, la amo. Pasa que a mí me gusta escribir, disfruto mucho de eso, hay géneros que me gusta escribir y que no son míos". Cuando empezaron a sonar las primeras notas en el piano, Jey le preguntó a quién le dedicaría la canción antes de que la cantante comenzara con su repertorio a lo que Cazzu respondió: "A Karina que la amo" y comenzó a entonar "Sin Verguenza", el clásico de "La Princesita".

Luego, la trapera dio muestras de su versatilidad artística y entonó la inolvidable canción de Rodrigo Bueno "Qué ironía" y definió: "Me gusta mucho cantar canciones que me gustan a mi". En ese sentido, tras los aplausos y la arenga de los compañeros de piso de Jey Mammón, la jujeña también cantó "Por debajo de la mesa", el clásico de Armando Manzanero inmortalizado con la voz de Luis Miguel.

Al finalizar el encuentro, Jey destacó la presencia de la cantante en la pantalla de América TV ya que no es muy amiga de circular por la televisión. Tanto es así que el conductor aseguró: "Me estás ayudando a llegar a la gente más joven. Me parece que está bueno este acercamiento".

La reacción de Karina "La Princesita" tras ver el homenaje de Cazzu

En su cuenta de Twitter, Karina se hizo eco de lo que había sucedido en Los Mammones y se mostró muy agradecida con su colega por el homenaje y las cálidas palabras que compartió en la pantalla de América TV. Luego de comentar las menciones de sus seguidores en donde también celebraban el reconocimiento que hizo la trapera, Karina compartió junto a emojis de corazones: "Me desmayé. Les hablo cuando vuelva en si".