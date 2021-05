La preocupación de las hijas de Reutemann: "No contesta el celular, ni atiende la puerta"

Señalan que la actual pareja del senador las bloqueó en WhatsApp y compartieron la imagen.

Las hijas del senador nacional Carlos Reutemann mostraron su preocupación en la red social Twitter al informar que no tienen información del estado de salud de su padre porque no les atiende el teléfono ni tampoco les abre la puerta. Además señalan que la actual pareja del ex piloto de fórmula 1 las bloqueó en WhatsApp.

"Lamentablemente tengo que hacer un Twitter porque NO tengo noticias de mi papá desde que salió del Sanatorio , no responde su celular no atiende en la puerta y Veronica Ghio nos bloqueo a mi hermana y a mí", escribió Cora Reutemann en su cuenta personal de Twitter.

Luego agregó acerca de la pareja de su padre: "Siempre la traté con respeto a Veronica y nos llevábamos relativamente bien pero es la segunda vez que tiene esta actitud y siempre después de un tema de salud . La primera la dejé pasar pero esta vez es demasiado abusivo . Aún sin noticias".

Reutemann había sido dado de alta tras 16 días de internación por una hemorragia y regresó a su casa

Reutemann había sido dado de alta el 21 de mayo luego de permanecer 16 días internado a causa de una hemorragia digestiva de la que se recuperó luego de una intervención. El alta de Reutemann fue confirmada a Télam por el doctor Juan José Boretti, director médico del Sanatorio Parque de Rosario, donde el expiloto de Fórmula Uno estuvo internado desde el sábado 8 de mayo.



El parte médico oficial de las 11.45 emitido por el sanatorio consignaba que "en el día de la fecha se indicará el alta institucional para continuar con su recuperación en la ciudad de Santa Fe", donde reside el exgobernador. Finalmente, esta tarde el senador de 79 años recibió el alta luego de permanecer 16 días internados, tres de ellos, en una clínica de la ciudad de Santa Fe, de la que fue derivado al Sanatorio Parque de Rosario.

Reutemann, dos veces gobernador de la provincia de Santa Fe, sufrió una hemorragia digestiva que lo llevó a internarse por sus propios medios el 5 de mayo pasado. Tres días más tarde fue trasladado a una institución médica de Rosario en la cual fue intervenido el 12 de este mes, luego de ser sometido a una enteroscopía, un procedimiento que se utiliza para observar el interior del intestino delgado.



Según informó el titular del Sanatorio Parque, Roberto Villavicencio, ese estudio permitió determinar el lugar exacto donde se producía el sangrado que provocó la hemorragia y, de esa manera, intervenir. El parte médico de ayer señaló que el expiloto de Fórmula Uno estaba "cursando internación en sala general, lúcido y comunicado con el medio".



Agregó que la "evolución favorable del paciente" permitía aventurar que "en caso de continuar de la misma manera" obtendría una "posible alta sanatorial en el día de mañana", que finalmente se produjo esta tarde.