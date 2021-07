La Nación y TN en problemas: demandarán a quienes dieron por muerto a Reutemann

El ex gobernador y corredor de Fórmula 1 está en delicado estado, pero sigue vivo.

La hija de Carlos Reutemann adelantó que iniciará una demanda judicial ante los medios de comunicación que dieron por muerto a su padre, el ex gobernador de la provincia de Santa Fe que está internado en grave estado. Entre los medios que dieron la fake news están La Nación y Todo Noticias (TN).

"Mi papá está mal, pero aún está vivo. Respeto por favor", informó Cora Reutemann en su cuenta personal de Twitter. Minutos más tarde, la bronca no cesó y Cora amenazó a los medios. "Haré juicio a todos los medios que salieron a decir esta falsa noticia. Les debería dar vergüenza. Estoy de la mano de papá vivo y recibiendo mensajes de pésame", sentenció la joven.

Además de los medios de comunicación, también dieron por muerto a Reutemann periodistas como Ángel de Brito o dirigentes políticos como el senador Julio Cleto Cobos de la Unión Cívica Radical.

"Lamentable noticia, murió el senador nacional Carlos Alberto Reutemann. Su estado de salud se agravó en las últimas horas", afirmó el periodista Pablo Rossi al aire de + Voces. "Falleció en el sanatorio Santa Fe tras sufrir un agravamiento de su cuadro de anemia", agregó y, no conforme, envió sus condolencias a la familia y al pueblo santafesino.

Por su parte, el conductor de TN, Nicolás Wiñazki también comunicó la muerte del ex piloto de Fórmula 1 y luego tuvo que salir a desmentirlo. "Murió Carlos Alberto Lole Reutemann estaba internado con 79 años, fue varias veces gobernador de Santa Fe y era senador", dijo primero Wiñazki y luego pidió disculpas: "Creíamos haber chequeado la información, pero Cora Reutemann acaba de desmentir al decir que su padre está mal, pero aún vivo. El principal responsable de haber dado la noticia soy yo".

Cacho Fontana tuvo que desmentir su propia muerte en Radio Mitre

En abril, varios medios de comunicación dieron por muerto a Cacho Fontana, quien debió salir por Radio Mitre a desmentir su propia muerte. El mítico locutor argentino expresó su molestia por haber sido víctima de una de las fake news más escandalosas de 2021: "Muchas gracias y un abrazo muy grande para los dos. Para el público todo mi cariño y me tienen para rato, si me quieren me tienen para rato… les agradezco la gentileza de darme el micrófono de Radio Mitre".

En tanto, y ya en diálogo con Fantino a la tarde, Cacho Fontana continuó con su descargo decidiendo emitir sus palabras en el mismo programa en donde se lanzó la falsa primicia. "Para mí este no es un desencuentro, sino un encuentro que yo hago con una personalidad como la tuya. Que has producido tanto, que ni vos mismo te das cuenta del lugar que ocupás en este momento", expresó el protagonista, quien mantiene una gran amistad con el conductor Alejandro Fantino.