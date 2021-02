Inesperado momento al aire de Crónica TV.

El ex presidente de la República Argentina, Carlos Saúl Menem, falleció este domingo 14 de febrero a sus 90 años de edad. Sus familiares, amigos y allegados lamentaron el deceso del político riojano y se acercaron a despedirlo en el Salón Azul del Congreso de la Nación. El velatorio fue a puertas abiertas para el público en general, y entre las personas que se hicieron presentes hubo una señora que arribó al Palacio Legislativo sólo para conocer las instalaciones.

Al aire de Crónica TV y de forma inesperada, el notero se acercó a esta mujer que se presentó como "Alicia" y aseguró: "Vine a visitar el Congreso más que nada. Una experiencia legislativa para poder conocer el Palacio. Fue para pasear. No conocía el interior del congreso y es una linda oportunidad para poder conocerlo. Me gustó".

De esta forma, y aprovechando la oportunidad, esta mujer no tuvo problemas en afirmar que (si bien transitó por el lugar en donde se colocó el féretro del ex presidente) su motivo principal no fue despedir a Carlos Menem. La "experiencia legislativa", tal y como la mencionó la entrevistada, se llevó adelante tal cual esta persona la ideó antes de salir de su domicilio.

Zulemita reveló cómo fueron los últimos momentos con vida de Menem

No son horas fáciles para la familia de Carlos Menem. El ex presidente de la República Argentina falleció a los 90 años de edad, este domingo 14 de febrero, en el Sanatorio de Los Arcos. Luego de combatir durante varias semanas contra un grave estado de salud, el ex presidente murió dejando golpeados a familiares y amigos. Entre ellos, su hija Zulemita enfrentó a las cámaras para agradecerle a la prensa por el respeto y recordar a su padre envuelta en un emotivo llanto.

"Mi papá se fue, se fue luchando hasta último momento como lo hizo siempre, durante toda su vida. Les quiero agradecer por la fuerza que nos están haciendo llegar. Se fue en paz, y acompañado por todo el amor que le tenemos y le vamos a tener. Acompañado por toda nuestra familia", aseguró Zulemita, quien fue fruto del matrimonio que Carlos Menem mantuvo con Zulema Yoma.

Revelando detalles de los últimos momentos de Carlos Menem con vida, Zulemita contó: "Los momentos que estuvo consciente le pregunté 'papá, ¿cómo hacés para estar así con tanta fuerza?'. Lo único que me hacía era así (un gesto con la cabeza). Va a descansar en el cementerio islámico con mi hermano, a pesar de que el profesaba la religión católica, pero va a estar con mi hermano".