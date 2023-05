Carlos Menem y el día que prometió viajar "a la estratósfera en 2 horas": cómo surgió la frase

El presidente peronista Carlos Menem prometió que los viajes a cualquier parte del mundo a través de la estratósfera serían un hecho. Sin embargo, esa expectativa se suma a la lista de frustradas. ¿Cómo lo anunció?

El 7 de marzo de 1996, el entonces presidente de Argentina, Carlos Menem, sorprendió a todos con una declaración que dejó atónitos a los presentes. Durante el inicio del ciclo lectivo del primer año de su segunda presidencia, en Tartagal, Salta, Menem afirmó que el país tendría un sistema de vuelos espaciales que permitiría alcanzar la estratósfera en tan solo dos horas. Esta promesa extravagante capturó la atención de la prensa y generó un debate entre los ciudadanos argentinos.

"Dentro de poco tiempo se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma, que quizá se instale en Córdoba, esas naves van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratósfera, y desde ahí elegirán el lugar donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podremos estar en Japón, Corea o en cualquier parte del mundo", afirmó el mandatario y agregó: "Por supuesto, más adelante [se podría llegar a] otro planeta, si se detecta vida".

El anuncio de Menem no fue del todo sorprendente si se considera el contexto de la época. En aquel entonces, la astronave Space Ship One, financiada por capitales privados estadounidenses y tripulada por un piloto de pruebas experimentado, había logrado alcanzar los 100 kilómetros de altitud. Esto despertó el interés del ingeniero argentino Pablo De León, quien aseguró que Argentina también sería capaz de conseguir financiamiento privado para vuelos espaciales en un plazo de dos años.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la promesa de Menem de viajar a la estratósfera en dos horas quedó en el olvido. Aunque el avance tecnológico en la exploración espacial ha sido notable desde entonces, la idea de vuelos comerciales hacia la estratósfera en un corto plazo se ha mantenido más bien en el terreno de la ciencia ficción.

Hoy en día, Pablo De León trabaja en la NASA y continúa impulsando el desarrollo de la exploración espacial. Como director del Laboratorio de Vuelos Espaciales Tripulados y como investigador principal del proyecto de la "Estación multi-propósito para misiones futuras al planeta Marte", De León ha afirmado que la humanidad podría colonizar Marte en un plazo de cinco a diez años.

Carlos Menem gobernó el país desde 1989 hasta 1999 y fue senador desde 2005 hasta 2021.

A pesar de que la promesa de Menem de viajar a la estratósfera en dos horas no se cumplió hasta el momento, no se puede negar que despertó el interés y la imaginación de los argentinos en aquel entonces. Si bien el avance tecnológico en la exploración espacial continúa su curso, la idea de vuelos comerciales hacia la estratósfera sigue siendo un desafío en el presente. No obstante, el sueño de alcanzar las estrellas y explorar nuevos horizontes sigue vivo en la mente de científicos e ingenieros como Pablo De León, quienes trabajan arduamente para hacerlo realidad en un futuro no muy lejano.

Cuándo se estrena la serie de Menem

En el 2020, la plataforma Amazon adquirió los derechos exclusivos para llevar a cabo la producción de la serie basada en la vida del expresidente Carlos Menem, bajo la dirección del productor Mariano Varela y con la aprobación del propio político riojano. El título de la serie está inspirado en el icónico eslogan de campaña del fallecido jefe de Estado -"Síganme, no los voy a defraudar"- y será un thriller político mezclado con comedia dramática, basado en sus dos mandatos gubernamentales durante la década de 1990.

Inicialmente, se tenía previsto que la serie estuviera lista para el primer semestre de 2021. Sin embargo, tras el fallecimiento del exsenador nacional en febrero del mismo año, su hija Zulemita asumió la producción de la serie. A raíz de que algunos miembros de la familia expresaron su oposición al proyecto al no haber dado su consentimiento, se produjeron demoras en su realización. Actualmente, ha trascendido que la serie comenzará a rodarse entre los meses de junio y septiembre de este año, con un total de 8 capítulos. No obstante, aún se encuentra lejos de confirmarse la fecha de estreno.