Se hartó de su mamá: Tyago Griffo echó a Gladys "La Bomba" Tucumana de un móvil.

Una de las sorpresas de la nueva edición del "Cantando 2020" la dieron la pareja conformada por Gladys "La Bomba" Tucumana y Tyago Griffo. Madre e hijo cantan juntos e intentan seducir al jurado gala a gala. Pero por lo visto recientemente la química pareciese no fluir tan bien como en el reality ya que, en medio de una entrevista televisiva, se produjo un fuerte cruce que terminó con Griffo echando a "La Bomba" del móvil.

Debido al nuevo escándalo que protagonizó la cantante, su hijo y pareja en el certamen brindó una entrevista al magazine "Los ángeles de la mañana" (El Trece) en donde trató de llevar un poco de conciliación entre el caos. "Hay una cuestión que hay que resolver de ambos lados. Se tienen que poner de acuerdo", arrancó el joven.

"Le doy la derecha a mi mamá que muchas veces no tienen listas las cosas o que ella habla algo y pasa otra cosa... pero son cosas que pasan, se tienen que hablar", continuó, en diálogo con una cronista. Fue en ese momento en que "La Bomba" irrumpió como una tromba en la nota y desencadenó un tenso intercambio con su hijo.

Enojada y en tono combativo, Gladys gritó: "Me ponen un 4, es una ofensa, una burla... ya está. Yo soy digna... ¡qué carajo querés que haga!". En ese momento, Tyago abandonó su compostura y sin poder contenerse le puso los puntos. "Basta mamá, andate", sentenció, al aire del magazine, generando un momento tenso en la tarde de El Trece.

El mal momento de Gladys "La Bomba" Tucumana: Renunció en vivo al Cantando

Glayds, "La Bomba Tucumana" tuvo una noche difícil en el Cantando 2020. La cantante de cumbia se quebró en llanto y en vivo, demostró sus ganas de abandonar el certamen.

“Yo me quiero ir. Hijo, sos un gran artista. Pero todo tiene un límite. Me voy. No quiero pelear. Ni con Karina. Me duele tu 4. Vine acá y no me he quejado de un puntaje”, expresó Gladys con lágrimas en su rostro.

“No tengo que demostrarle nada a nadie. Me quiero ir ahora del estudio”, afirmó tajante. Inmediatamente, Laurita Fernández le pidió que lo piense y Oscar Mediavilla la terminó de convencer para que se quedara. Finalmente, el jurado convenció a Gladys para que se quedara y le pusieron un 10 como voto de confianza.