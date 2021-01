Oscar Mediavilla predijo quién será el ganador del Cantando 2020

Oscar Mediavilla sorprendió en el Cantando 2020 antes de juzgar la presentación de Pato Arellano y Carla del Huerto, que brillaron al ritmo de un éxito de Queen. El jurado del Cantando reveló que ya tiene el nombre de la pareja favorita que para él ganará el certamen el próximo 15 de enero.

"Mis deseos se cumplen habitualmente. Estoy hecho un demonio este año", expresó Mediavilla anticipando que ya tiene el presagio de la pareja que podría ser consagrada en el Cantando. "¿Ya sabés quién querés que gane?", preguntó Laurita Fernández. "Sé quién va a ganar directamente. No puedo dar adelantos. Después lo van a poder ver. Le voy a dar el papel al escribano", agregó Oscar, y animándose a que luego se descubra si finalmente adivinó quién será el gran ganador.

Tras un año exitoso en la pista más famosa de la televisión Argentina, Oscar Mediavilla se manifestó sobre los participantes que pasaron por el reality y cómo se siente dentro del jurado. “En el Soñando y el Cantando decidí que en lugar de ser un villano seco, tenía que divertirme porque sino me aburro. A veces me sale bien, otras me sale más o menos”, confesó en una charla con Adrián Pallares en Intrusos.

Por otro lado, el productor discográfico llenó de elogios al actor, Agustín “Cachete” Sierra quien supo convertirse en una de las figuras más destacadas. “Es un personaje interesante, que empuja muchísimo a todo el público”, remarcó. “Genera mucha empatía”, agregó.

Oscar Mediavilla siguió su pelea con Karina, la Princesita

Además, Oscar Mediavilla le tiró un palito a la Princesita. “La música no empezó cuando ella comenzó a cantar”, lanzó. “Porque después dicen que soy un fanfarrón y yo hice cuatro de estos certamenes, tengo la experiencia. Y si yo hice todo eso, pretendo que alguien diga: ‘Algo sabe’”, manifestó.

“Uno tiene que tener un cierto respeto, no podés entrar avasallando”, sentenció. Pese a esto, el productor aclaró que no tiene nada en contra de Karina y aseguró que tras las discusiones con ella sufrió agravios por parte de los fanáticos de la cantante. “Es la primera vez que me pasa que como jurado estoy en conflicto con otro de los colegas”, aseguró el empresario.

Acto seguido, el productor destacó a sus otras compañeras del jurado del Cantando 2020. “Cuando escucho a Nacha Guevara dar sus devoluciones, me puede gustar o no, pero algunas son interesantes. Es talentosa”, reflexionó Oscar para luego elogiar a ‘’La One’’. “Cuando escuchás a Moria... ella está más allá de las devoluciones, es una persona especial que tiene una carrera inmensa”, expresó Oscar para ratificar su apoyo a ambas: “Las admiro profundamente a las dos”.