No es la primera vez que Yanina Latorre protagoniza un papelón o realiza un comentario desubicado en un programa de televisión. Durante la última edición de LAM (Los Ángeles de la Mañana), por El Trece, disparó contra Gladys La Bomba Tucumana, quien cuestionó a Lola Latorre cuando fue a una fiesta clandestina en plena participación del Cantando 2020. La panelista hizo un comentario muy desubicado al aire en TV y luego sostuvo: "Me voy a vengar hasta el día que me muera".

Furiosa y molesta por la situación, Yanina no tuvo reparos en su manera de dialogar y pidió la suspensión de Tyago Griffo (hijo de La Bomba Tucumana) en el Cantando 2020 por haber participado de una fiesta clandestina: "Exijo lo mismo que ella exigió cuando Lola tuvo su tema y dice que estoy loca".

"Me parece injusto... me decían que nos teníamos que ir del país y encima la Bomba, que tiene más años que yo, pidiendo que la rajen. Por favor. A Lola, la producción le dijo que por 15 días no podía pisar el estudio para no poner en riesgo a sus compañeros. La bardeó el país, me putearon a mí... La Bomba dijo que la tenían que echar. Ojalá lo echen a su hijo. Me voy a vengar hasta el día que me muera".

Enterada por sus comentarios, La Bomba Tucumana le devolvió el golpe a Yanina Latorre por medio de un mensaje que le envió al conductor Ángel De Brito: "Me parece que está re loca. Que vaya a un ginecólogo a que le recete algo porque está re loca. Igual, me importa un carajo lo que diga. Decile a la cotorra esa (Yanina) que conmigo está todo mal. Que a partir de ahora, le declaro la guerra".

El desubicado comentario de Yanina Latorre a La Bomba Tucumana por el conflicto en el Cantando 2020:

Con mucha bronca, Yanina Latorre realizó una floja crítica a La Bomba Tucumana: "Decís que yo estoy mal atendida, que tengo que ir a un ginecóloga... Sos patética, una pobre mujer. Andá a un psiquiatra. Te paraste a pedir que echen a una nena de 19 años y ahora que pido lo mismo para tu hijo me decís que estoy loca... ojalá los echen a los dos".