La fuerte respuesta de Nico Vázquez contra Yeyo De Gregorio

Fue, sin lugar a dudas, una de las grandes polémicas de la semana. En el Cantando 2020, donde se encuentra participando, Agustín Sierra quiso homenajear a "Casi Ángeles" junto a su compañera Inbal Comedi y su invitada especial, Rocío Igarzábal. Al mismo tiempo, varios integrantes del elenco se sumaron a través de un video para desearle suerte al equipo y entre ellos, apareció Nicolás Vázquez.

Si bien todo parecía con buenas intenciones, un mensaje desde la cuenta de Twitter por parte de Stéfano De Gregorio, otro actor de la tira juvenil, cambió los planes. Disparó fuertemente contra él y recordó una vieja pelea entre Vázquez y "Cachete". El joven de 26 años, escribió: “El ‘vamos Cachete’ del caretón ese lo fue todo… Mamá, cómo les gusta el show”. Y así, estalló la polémica.

Hasta el momento, el de 43 años no había salido a responderle y su mujer, Gimena Accardi, le había contestado públicamente. Ahora, tras nuevos mensajes, el actor disparó: "No pensaba contestarte porque me están pasando cosas más importantes, tristes y delicadas en la vida pero no voy a permitir que sigas insistiendo con algo que no dije en el contexto de una pelea hace cinco años por una equivocación de Agus".

¿A qué se refiere? En la serie de tuits publicados durante la mañana del viernes, "Yeyo" tiró: “No pude dejar pasar tanto caretaje sobre mis ojos. Perdón pero no pude. Me acuerdo de una frase que salió de su boca: ‘Voy a hacer que no trabajes nunca más en ningún lado’. Ahí lo tenés a Cachete rompiéndola, rey”. Luego, ante la repercusión, los borró.

En la misma línea, Vázquez dejó en claro que no va a hacer pública la pelea con Sierra porque no busca exponerlo y expresó que todo está solucionado hace años, "con disculpas y abrazos". En el hilo, agregó: "A Agus lo adoro y lamento que le estés haciendo vivir esto porque él tampoco entiende tu actitud y está muy avergonzado. Recibirás demasiados insultos si yo hablo, así que prefiero callar y que hablen mis acciones como hace 24 años en el medio". Y agregó: "Jamás dejaría sin laburo a alguien, sino todo lo contrario. Me encargué personalmente de que muchos tengan trabajo. Y como no soy conventillero tampoco haría público todo lo que vos hiciste, dijiste y amenazaste con cosas muy graves".

Por último, enfrentándolo fuertemente, el actor que lideró Casi Ángeles hace ya tiempo, sentenció: "Seguís demostrando lo mala persona que sos cada vez que hablás con soberbia, decís burradas machistas y otras miserias. Ojalá crezcas y la próxima vez que quieras decirme algo, es en la cara o al menos arrobándome. Siempre te quise y te ayudé con tus laburos y con tu vida para que vayas por un buen camino, te desviaste mucho y que demostrado. Qué decepción".

El resto de los mensajes:

¿Qué dijo Agustín Sierra?

El actor de 30 años, hoy en el Cantando, también se refirió a la insólita situación que tuvo que pasar a causa de los desafortunados mensajes en redes sociales. “La verdad es que no sé que pasó entre ellos, es un tema que no me compete. Stéfano, ustedes saben, es un hermano para mí, lo amo. Pero no puedo responder por lo que dice y por lo que piensa. Si lo sintió así y lo comunicó de esa manera es un tema suyo. Nico es una persona que quiero mucho y que fue muy importante para mí en un momento de mi vida. Después tuvimos un problema que lo hablamos con los años y lo resolvimos en privado”, expresó.

Además aclaró que fue un problema personal, en relación a actitudes que tomaron y no coincidían. "Lo hablamos, hemos llorado, nos abrazamos y pusimos las cosas como tenían que ser", dijo sin dar detalles. Por último, remarcando la importancia de lo que se publica en redes, Sierra contó: "Ya hablé con los dos, uno no puede controlar las emociones de los demás. Sé que Nico ha hablado maravillas de mí como persona y como actor. Si dijo eso, también se pudo haber equivocado porque era un momento en el que estábamos distanciados”. Y sentenció: "Siempre tratamos de esquivarle a los quilombos y esto salió del riñón, no estoy contento".