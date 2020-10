Arde el "Cantando 2020": la cantante de cumbia sumó un nuevo cruce con la mediática.

Pese a perder en la batalla por el rating diario, el "Cantando 2020" sigue regalando enfrentamientos entre los jurados y los participantes. Ahora le llegó el turno a la afable Karina "La Princesita", quien se hartó de Floppy Tesouro y la confrontó con una picante devolución. "Que no me hinche las pelotas", sentenció la implacable cantante, iniciando un nuevo y chispeante cruce mediático.

Todo arrancó con el homenaje que Floppy Tesouro y su pareja le hicieron a Cris Morena. Al parecer, la perfomance no convenció a ningún jurado y "La Princesita" sentenció no haber sentido ninguna emoción que la sedujera. “Yo no espero generarle nada porque nunca le genero nada. Siempre me falta para gustarle de algún modo. Pero estoy acostumbrada a lo de Karina”, se atajó Tesouro, tras su actuación.

Sin pelos en la lengua, Karina disparó un comentario letal en diálogo con "Los ángeles de la mañana". “Somos cuatro que dijimos lo mismo, así que a mí no me hinche las pelotas. ¡Es muy obvio hoy! Si a los cuatro no nos emociona, porque apunta a mí. El problema ya es de ella", proclamó.

“Si ella no escuchó, es su problema. Yo quiero paz, que no me hinche. Me da lo mismo lo que diga”, cerró popular la cantante de cumbia. Ante las insólitas declaraciones, Floppy Tesouro fue consultada por el equipo de Ángel de Brito y, sumándose a los agravios, retrucó: “¡Yo no puedo creer! Ante todo la educación, eh. Un jurado diciendo ‘no me hinchen las...’, me parece un poco fuerte. Igual que ‘pedorro’, pero ya es tema viejo”.

"Si te gusto, estoy": el famoso que se le declaró a en vivo a "La Princesita"

La cantante de cumbia y jurado del Cantando 2020, Karina La Princesita, fue encarada por un famoso artista argentino al aire del certamen emitido por El Trece. El protagonista es Gastón Angrisani, quien en la década de 1990 supo liderar uno de los grupos de la movida tropical más exitosos: Los Moycanos.

Tras cantar junto a Paula Trappani y Augusto Buccafusco en la gala de tríos, el invitado Gastón Angrisani recibió elogios por parte de su colega Karina al momento de ser puntuado por el jurado. "Qué lindo que estés acá. La nota no va a tener que ver con vos. Vos me gustás, todo, como cantás, obviamente”, manifestó La Princesita.

En ese instante, y haciendo alusión a las declaraciones de Karina sobre su estado sentimental (NdeR: aseguró estar soltera), Angrisani le manifestó sin vueltas: "Estoy soltero, si te gusto. No hay problema". Por su parte, y siguiendo el juego del cantante de cumbia, Ángel de Brito acotó: "Acá tenés marido". Por su parte, La Princesita omitió este último momento y continuó brindando su devolución tras lo observado y oído en la pista de canto.