Lola Latorre renunció al Cantando 2020 tras una seguidilla de enfrentamientos con Nacha Guevara. La hija de Yanina Latorre decidió abandonar el certamen, pero no fue a despedirse al estudio sino que mandó un video y se fue a cenar con sus amigas. En el video, Latorre lanza un claro palito para Nacha y dice que quiere terminar "con la falta de respeto".

En la gala de este viernes, Ángel de Brito confirmó que Lola ya no estaría más en el Cantando y pasó a mostrar el video. "Hola, ¿cómo están? Después de hablar con mis compañeros y equipo, decidí esto. No voy a estar más en el programa, no voy a estar más en el Cantando. Quiero ponerle un límite a la falta de respeto. Gracias por darme la oportunidad. Los voy a extrañar. Los amo, los quiero”, expresó Lola, dejando en claro que su decisión fue tras su enfrentamiento con Nacha.

El último cruce de Lola Latorre con Nacha Guevara

Lola Latorre regresó al Cantando tras haber sido suspendida por quince días por estar acusada de haber asistido a una fiesta clandestina. Pero su regreso al Cantando no fue el mejor.

Al momento de la devolución, Nacha Guevara decidió ignorar la performance de Lola y consideró que se trataba de "un caso perdido". Después de la gala, Lola habló al respecto y dijo: “No quiero hablar de estas cosas, quiero pensar solo en el certamen para crecer y aprender. Lo que me hace Nacha, me parece totalmente irrespetuoso”.

Desde ese día, Yanina Latorre aseguró que no dejaría que su hija vuelva al certamen y anticipó la renuncia de Lola. Tengo una calentura que me llevan los demonios. Es una mujer grande. Tiene 80 años y destrata a una chica de 19. ¿Le pide educación a Lola? ¿Y ella? No la saluda. Le dice que es un caso perdido (...) Nacha Guevara me da vergüenza. Que se ocupe de sus hijos. Que cuente eso, ¿no?”, disparó Latorre en su Twitter y afirmó: "Acabo de decidir que Lola no vuelve más al Cantando".