Alex Caniggia sigue en el foco de la polémica pese a haber renunciado del Cantando 2020 luego de la pelea con Oscar Mediavilla. El participante no quiso continuar en el certamen y decidió no presentarse al programa en el duelo, por lo que la producción decidió su eliminación directa. Si bien el mediático se fue envuelto en un escándalo, detrás de cámaras, con respecto a su conducta, muchos dejaron en claro que lo que se ve de Alex Caniggia es un personaje.

Luego de que los coaches quedaran en el ojo de la tormenta, en Los Ángeles de la mañana fueron en busca de la palabra de Sebastián Mazzoni, el jefe de los coaches, para conocer un poco más sobre la interna. Sin embargo, en medio de sus declaraciones, Maite Peñoñori aprovechó para preguntarle quién es el más difícil de los participantes para trabajar.

Para su sorpresa, cuando le nombró a Charlotte Caniggia, Sebastián Mazzoni aclaró que ni ella ni Alex fueron conflictivos.

"Charlotte es una dulce, lo que tiene es mucha vergüenza. Entonces nos manda los ensayos filamada de costado, que no la veamos. Yo le digo 'Char, necesito escucharte', 'Me estás escuchando', me dice. Pero es muy respetuosa. Igual que Alex. Fuera del personaje que crea es un señor", sostuvo el jefe de coaches.

Luego remarcó: "Siempre llegaba puntual, siempre quería ensayar. Nunca faltó a un ensayo, siempre pedía ensayos extras. Siempre venía y lo corregía y decía 'me va a saltar con el personaje' y era un soldadito, 'sí señor, sí señor'".

La escandalosa acusación de Alex Caniggia

Hace algunos días, el influencer se peleó con Oscar Mediavilla, que en una de las devoluciones realizó un fuerte descargo: "Sos un marmota. No existís porque sos un salame". Como consecuencia, el joven se ofendió y tomó la decisión de despedirse del certamen, dejando a su compañera Melina de Piano sin trabajo.

El hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis fue consultado acerca de quién podría llegar a ganar el certamen. Sin embargo, su respuesta fue mucho más picante de la esperada por los periodistas presentes: "Yo quiero que lo gane Charlotte, pero te voy a decir algo: para mi lo gana algún acomodado".