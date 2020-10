Después de varias galas cargadas de tensión, Alex Caniggia decidió renunciar al Cantando 2020. El mediático agradeció a todo su equipo de trabajo y apuntó contra Oscar Mediavilla: según Caniggia, el integrante del jurado es el culpable de su retirada.

Caniggia tomó la decisión de irse del certamen luego de su cruce con Mediavilla del viernes pasado. Ese día, el integrante del jurado le pidió que dejara de ser tan irrespetuoso y dejó en claro que no le causaba gracia su personaje. “Tengo más historia que vos, sos un salame. No existís. Vos no sos nada”, dijo Mediavilla.

Después de su enfrentamiento, Caniggia pidió que echaran a Mediavilla. Pero no recibió respuesta, así que decidió renunciar él y ni siquiera asistió por última vez al certamen.

"Quiero agradecer a mi equipo y lamento mucho mi decisión pero era imposible continuar en un lugar donde el “jurado” te agrede y se caga en el trabajo de todo mi equipo", escribió Caniggia en sus redes sociales, dejando en claro el por qué de su ausencia.

Pero todo fue aún más evidente cuando el hijo de Claudio Caniggia publicó un video en el que se la ve a Melina de Piano, su compañera de equipo, llorando porque perdía su trabajo en el Cantando. En el recorte, se lo ve a Mediavilla haciendo un gesto que denotaba desinterés

"Acá está el culpable daba igual ir o no así disfruta de cagarse en el trabajo de la gente!!!", expresó Caniggia, apuntando directamente contra Mediavilla.

El cruce entre Caniggia y Mediavilla

La discusión sucedió el viernes pasado al aire del Cantando 2020. "Te quiero decir algo. Cortito. No es por ser pacato, pero estamos en el prime time de un canal muy importante. No hace falta ser tan zarpado, ni tan guarango. Es al pedo”, le sugirió Oscar Mediavilla.

Eso te parece a vos. A mí me entra por acá y me sale por acá”, le respondió Alex Caniggia.

“Esto no te hace más vivo, te hace más tonto. Te puede entrar por cualquier lado. Pero diciendo estupideces, trata de respetar, que hay chicos… Vos sos un marmota”, disparó Mediavilla. “¿Respetar a quien? Vos también sos un marmota. No sos el productor de los Guns N Roses”, contestó Alex. “Tengo más historia que vos, sos un salame. No existís. Vos no sos nada”, arremetió Mediavilla. “Vos tampoco”, cerró diciendo Alex.