Lola Latorre decidió renunciar al Cantando 2020 después de una serie de enfrentamientos y problemas, que fueron especialmente con Nacha Guevara. La hija de Yanina Latorre se despidió con un video en el que apuntó contra la reconocida cantante, y Nacha no se quedó callada y le respondió.

En la última presentación de Lola en el Cantando, Nacha no le dio su devolución y dijo que se trataba de "un caso perdido". Este viernes, justificó sus dichos sobre la hija de Yanina Latorre. “Quiero decir lo siguiente, una cosa es el caso perdido de una vida: ninguna vida es un caso perdido. Ahora cuando doy por perdida una relación… No encuentro manera de comunicarme con ella, ofrece mucha resistencia. Con ella no sucede”, explicó Guevara.

“Abandono los casos perdidos para mí. No voy a derribar la puerta. Pierdo interés. Y hay tres compañeros que pueden encontrar eso. Mi relación con ella es un caso perdido”, agregó la cantante e integrante del jurado.

El video de despedida de Lola Latorre

Lola Latorre renunció al Cantando 2020 tras una seguidilla de enfrentamientos con Nacha Guevara. La hija de Yanina Latorre decidió abandonar el certamen, pero no fue a despedirse al estudio sino que mandó un video y se fue a cenar con sus amigas. En el video, Latorre lanza un claro palito para Nacha y dice que quiere terminar "con la falta de respeto".

"Hola, ¿cómo están? Después de hablar con mis compañeros y equipo, decidí esto. No voy a estar más en el programa, no voy a estar más en el Cantando. Quiero ponerle un límite a la falta de respeto. Gracias por darme la oportunidad. Los voy a extrañar. Los amo, los quiero”, expresó Lola, dejando en claro que su decisión fue tras su enfrentamiento con Nacha.