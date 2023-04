Wes Anderson y Ken Loach, entre los grandes nombres que compiten en el Festival de Cannes

IMAGEN DE ARCHIVO: El 74º Festival de Cine de Cannes - Photocall de la película "The French Dispatch" en competición - Cannes

Wes Anderson, Ken Loach, Todd Haynes y Wim Wenders son algunos de los directores que competirán por el máximo galardón en el Festival de Cannes del próximo mes, en el que un grupo de estrellas de Hollywood también estrenará sus últimos trabajos en el famoso paseo marítimo de La Croisette.

El director del festival, Thierry Fremaux, anunció el jueves en rueda de prensa el cartel de la 76ª edición de la gran cita del cine, que se celebrará del 16 al 27 de mayo.

Diecinueve películas competirán por la codiciada Palma de Oro del festival, de las cuales seis están dirigidas por mujeres.

"Es una competición que mezclará a jóvenes cineastas que compiten por primera vez con veteranos cuyos nombres y obras conocemos", declaró Fremaux.

Loach regresa al festival con "The Old Oak", sobre la llegada de refugiados sirios a un antiguo pueblo minero de Reino Unido, mientras que Anderson trae "Asteroid City", repleta de estrellas, en la que grandes acontecimientos perturban una convención juvenil de observadores de estrellas.

Otros directores en competición son el estadounidense Haynes con "May December", protagonizada por las ganadoras del Oscar Natalie Portman y Julianne Moore, el italiano Nanni Moretti con "Il Sol Dell'Avvenire", el alemán Wim Wenders con "Perfect Days" y el japonés Hirokazu Kore-eda con "Monster".

Entre las directoras a concurso figuran la francesa Catherine Breillat con "L'Ete Dernier", la austriaca Jessica Hausner con "Club Zero" y la tunecina Kaouther Ben Hania con "Les Filles D'Olfa".

Los organizadores ya han anunciado la película inaugural del festival: el drama biográfico "Jeanne du Barry", protagonizado por Johnny Depp, la primera película de acción real de la estrella de Hollywood desde su juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard el año pasado.

También está fuera de concurso "Killers of the Flower Moon", del veterano Martin Scorsese, sobre los asesinatos de los nativos americanos Osage. Ambientada en el Oklahoma de los años 20, la película cuenta con la participación de antiguos colaboradores de Scorsese como Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Jesse Plemons.

El aventurero Indiana Jones también regresará al festival 15 años después de su última aparición en Cannes. Harrison Ford vuelve a interpretar el papel principal en "Indiana Jones and the Dial of Destiny", cuyo estreno mundial tendrá lugar en Francia.

Según Fremaux, el festival rendirá un homenaje especial a la carrera de Ford.

El director sueco Ruben Ostlund, cuya película "Triángulo de tristeza" ganó la Palma de Oro el año pasado, presidirá el jurado del certamen de este año.

