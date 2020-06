El programa Bienvenidos a bordo no sólo se caracteriza por sus ingeniosos juegos: también hay momentos divertidos y sorprendentes que son protagonizados por los famosos invitados o por los propios participantes. De hecho, en la noche del miércoles fue Nati Jota quien realizó una confesión íntima que llamó la atención de todo el estudio. Charlando con Guido Kaczka, reveló cuál es su secreto para enviar fotos desnuda sin correr riesgos de hackeo.

'Pablito' Ruiz, otro de los invitados, fue consultado por su estado sentimental. Reconoció que mantiene una relación con alguien "que vive lejos" y allí fue cuando la influencer apareció en escena. “¿Se mandan nudes?” “¡Hace un año que se conocen! ¿Sabés las nudes que pasaron por ahí?”. Esto provocó la intriga del conductor y del cantante, y fue allí cuando le preguntaron si ella realizó esta práctica alguna vez.

Lejos de esconderse, Nati contestó y aclaró cuál es su método para que no la descubran los hackers: “Yo no mando igual, eh. Alguna vez mandé pero ahora no, porque no estoy con nadie”. De todos modos, reconoció: “Pero de viaje las mando con un emoji en la cara”.

“Yo también, me la saco y digo: ‘No, mejor la borro’, porque hay que chequear antes de mandar. Tampoco es cuestión de mandar. Laburarla un poco y fíate si da o no da”, enfatizó Guido Kaczka, en forma risueña, contestándole a su invitada luego de su revelación.