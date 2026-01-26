Enfrentá el calor: las plantas de interior que deberías tener para que tu casa esté fresca

Con las altas temperaturas, además de aire acondicionado, hay una clave que podés incorporar a tu casa para tener ambientes frescos: plantas de interior. Se trata de una opción decorativa y más natural que hace de tu hogar un espacio más agradable.

Qué plantas de interior ayudan a mantener los ambientes más frescos

En concreto, hay cuatro plantas de interior que ayudan a mantener fresca la casa porque pueden purificar el aire y actuar como aislantes naturales en espacios cerrados. Se trata de ejemplares de fácil cuidado que hacen del hogar un ambiente más sano. Estas son:

Lengua de suegra

La lengua de suegra tiene la capacidad de producir oxígeno por la noche y eliminar el benceno por lo que se considera ideal para colocar en los dormitorios, ya que incluso ayuda a tener un mejor descanso y, además, equilibra la temperatura de los hogares. Lo mejor es que, aparte de ser una gran decoración, requiere de poca agua y sobreviven en lugares con poca luz.

La lengua de suegra es una gran opción porque es decorativa y equilibra la temperatura al mismo tiempo

Helecho

Se trata de una planta ideal para los ambientes, ya que libera humedad en su transpiración y puede refrescar el entorno. Los helechos nativos de regiones subtropicales, por lo que agradecerán temperaturas cálidas constantes, aunque los ambientes húmedos son perfectos para su desarrollo. Eso sí, deben regarse a conciencia ya que los helechos necesitan un sustrato siempre húmedo, aunque sin encharcar.

Potus

Es ideal para tener en casa durante el verano, ya que absorbe las toxinas volátiles y puede incrementar la humedad del aire. Además, es un ejemplar fácil de cuidar: crece rápido y no requiere de mucho sol, lo que le permite sobrevivir a pesar de tener las cortinas cerradas para evitar que ingrese más calor.

Palma de Bambú

Estos ejemplares son perfectos para las habitaciones cerradas, ya que tienen la capacidad de eliminar el benceno y el tricloroetileno, y además pueden humedecer el ambiente y mejorar la calidad del aire. Son una gran opción clave para incorporar en el hogar durante el verano y combatir el calor.