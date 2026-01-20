Es el aliado perfecto para el verano: por qué deberías plantar un helecho de Boston en tu casa

Es la aliada perfecta para el verano: por qué deberías plantar un helecho de Boston en tu casa.

Cuando suben las temperaturas, no solo buscamos alivio en ventiladores o bebidas frías: también el hogar pide pequeños cambios que ayuden a crear un ambiente más fresco y agradable. En ese contexto, el helecho Boston vuelve a ganar protagonismo como una de las plantas más elegidas del verano, tanto por su estética frondosa como por sus beneficios prácticos.

De hojas largas, arqueadas y de un verde intenso, esta planta clásica se adapta muy bien a los meses de calor. No es casual que aparezca en galerías, livings y balcones: además de aportar sombra visual y una sensación de frescura inmediata, el helecho Boston ayuda a mantener la humedad del ambiente y a mejorar la calidad del aire.

Por qué conviene tener un helecho Boston en casa durante el verano

Uno de los grandes aliados del helecho Boston es su capacidad para regular la humedad ambiental. En épocas de calor seco o cuando el aire acondicionado está encendido muchas horas, esta planta libera vapor de agua a través de sus hojas, lo que ayuda a que el ambiente no se sienta tan pesado ni reseco.

Además, es conocida por su capacidad para filtrar contaminantes del aire, lo que la convierte en una buena opción para interiores. Ubicarla cerca de una ventana luminosa, pero sin sol directo, permite que crezca sana y conserve ese aspecto tupido que la caracteriza.

Cómo cuidar el helecho de Boston para que no sufra con el calor

El helecho Boston prefiere los espacios bien iluminados, aunque siempre lejos del sol fuerte, que puede quemar sus hojas. Durante el verano, el riego debe ser regular: el sustrato tiene que mantenerse húmedo, pero nunca encharcado. Un buen drenaje es clave para evitar que las raíces se dañen.

Otro punto importante es la pulverización. Rociar sus hojas con agua fresca algunos días a la semana ayuda a replicar el ambiente húmedo que esta planta necesita para desarrollarse bien. Por eso, baños, cocinas luminosas o livings ventilados suelen ser lugares ideales para ubicarla.

Más allá de sus beneficios, el helecho Boston tiene un valor estético indiscutido. Funciona tanto en macetas de pie como colgado, aportando movimiento y un aire natural que combina con distintos estilos de decoración. En verano, su presencia transforma cualquier espacio en un rincón más fresco, relajado y vivo.