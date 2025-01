Muchos famosos pierden sus casas y huyen ante la propagación de los incendios en Los Ángeles

El humo se eleva a medida que el fuego arde en Altadena, California, EEUU

La casa de los actores de Hollywood Leighton Meester y Adam Brody fue uno de los más de 1.000 edificios destruidos por los incendios que asolan zonas de Los Ángeles, entre ellos el que comenzó el miércoles en Hollywood Hills.

Jamie Lee Curtis, Mandy Moore, Maria Shriver y otras celebridades fueron algunas de las más de 100.000 personas que se vieron obligadas a evacuar sus hogares para escapar de los incendios fuera de control que arden en algunas de las zonas más codiciadas de Los Ángeles.

El incendio de mayor envergadura consumió casi 4.856 hectáreas (12.000 acres) en Pacific Palisades, un pintoresco barrio situado entre las ciudades costeras de Santa Mónica y Malibú, donde viven muchas estrellas del cine, televisión y música.

Brody, más conocido por sus papeles en las series de televisión "The O.C." y "Nadie quiere esto", y Meester, protagonista de "Gossip Girl" ("Chica indiscreta" en América Latina), compraron su casa de Pacific Palisades en 2019 por 6,5 millones de dólares, según sitios web inmobiliarios y de entretenimiento.

Un día después de que James Woods evacuara su casa en Pacific Palisades, el actor dijo que "todas las casas a nuestro alrededor estaban en llamas".

"Estábamos literalmente en el epicentro del incendio cuando empezó", dijo Woods, conocido por papeles en "Fantasmas del pasado" y "Un domingo cualquiera", en CNN el miércoles. "Había mucho caos. Era como un infierno".

HOLLYWOOD HILLS ARDE

El miércoles por la noche, un incendio se declaró en Hollywood Hills y rápidamente duplicó su tamaño, lo que obligó a evacuar nuevas zonas, entre ellas el simbólico barrio de la industria del entretenimiento.

Aunque relativamente pequeño en comparación con los demás, se declaró un incendió justo por encima del Hollywood Boulevard y del Paseo de la Fama. El incendio tendría que cruzar la autopista 101 para poner en peligro al emblemático letrero de Hollywood y al Observatorio Griffith, en las colinas.

En esa zona se encuentra el Dolby Theater, donde se celebran los Oscar. El anuncio de las nominaciones a los Oscar de la próxima semana ya se ha aplazado dos días debido al incendio, según los organizadores.

Los Critics Choice Awards de este fin de semana también se han retrasado dos semanas, según los organizadores.

Con un precio medio de la vivienda de 4,5 millones de dólares, Pacific Palisades es el hogar de muchas celebridades, así como del museo Getty Villa, uno de los más populares de Los Ángeles.

La ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis dijo que estaba a salvo pero que "mi comunidad y posiblemente mi casa están en llamas".

Mandy Moore, conocida por la serie de televisión "This is Us" ("Así somos" en Latinoamérica), dijo que ella y su familia habían evacuado debido a la proximidad de las llamas.

La mansión frente al mar de la mediática Paris Hilton en Malibú, que la compró por 8,4 millones de dólares según los medios, está entre las casas quemadas.

Dijo que estaba "desconsolada y sin palabras".

"Ver las noticias con mi familia, ver cómo nuestra casa de Malibú arde hasta los cimientos en directo por televisión es algo que nadie debería tener que experimentar nunca", escribió Hilton en X.

Varios otros incendios estaban ardiendo alrededor de la ciudad. Los permisos de rodaje fueron revocados en Pasadena y otras zonas al este de Los Ángeles a petición de los bomberos, según la organización FilmLA.

El miércoles se interrumpió la producción de programas de televisión como "Jimmy Kimmel Live" y "Grey's Anatomy" ("Anatomía de Grey" en España, "Anatomía según Grey" en América Latina), y se cancelaron varios estrenos cinematográficos.

El actor Mark Hamill, conocido por interpretar a Luke Skywalker en las películas de "Star Wars", dijo que el incendio fue el "más aterrador" desde 1993.

El actor dijo en Instagram que evacuó su casa en Malibú el martes por la noche con su esposa y su perro.

"Había (pequeños) incendios a ambos lados de la carretera mientras nos acercábamos" a la autopista de la costa del Pacífico (Ruta Estatal 1), dijo.

(Reportaje de Hannah Lang en Nueva York y Brendan O'Brien; Edición de Paul Thomasch, Mark Porter, Sandra Maler, Lincoln Feast y Raju Gopalakrishnan)