Cae contó una divertida anécdota de cuando quiso producir a Wanda Nara.

Desde que comenzó a principios de este año, Los Mammones se convirtió en uno de los programas más vistos de la televisión argentina gracias a las divertidas entrevistas que realiza cada día Jey Mammón. El más reciente invitado fue Cae, que contó una desopilante anécdota que vivió con Wanda Nara, que le encargó tres canciones y no le pagó. "Fue imposible que pegue media nota", aseguró el cantante y ex participante de MasterChef Celebrity ante las risas de todo el estudio.

La década del 90 fueron los años de esplendor para Cae, que con una serie de hits logró su pico de popularidad. Tras el éxito, el cantante continuó su carrera incursionando como productor de otros artistas. Así fue cómo le llegó la oportunidad de trabajar junto a Wanda Nara, aunque la experiencia no fue la mejor. En la noche del viernes, en Los Mammones, Cae recordó aquella vivencia, destrozó las dotes artísticas de la modelo y empresaria y reveló que nunca le pagaron por el trabajo.

“¿Es cierto que Wanda Nara te pidió que le hagas un disco, tres temas, y después no te pagó?”, lo apuró Jey Mammón a Cae. El artista primero sonrió, confirmando la información, y luego pasó a desarrollar la divertida anécdota. "Fue imposible que pegue media nota", comenzó explicando el ex participante de MasterChef Celebrity. Cae continuó la historia asegurando que la blonda había ido al estudio -¡dos horas tarde!- con su novio de entonces ("que no era Icardi") y su manager, al que el cantante culpó de ser el problema.

"Wanda llegó dos horas tarde al estudio y yo me había guardado dos barritas de cereal, que cuando me puse a grabar, el novio y el manager me las morfaron. Así que más que reclamarle el pago, le estaría reclamando a Wanda que me devuelva esas dos barritas de cereal", contó Cae, ya completamente divertido. De todos modos, el cantante y productor aseguró que grabaron las canciones: “Ya de última grabamos y dijimos ‘ponemos autotune’ pero no se podía, era inarreglable".

Para cerrar, Cae relató que le presentó las canciones a Wanda Nara pero ¡cantadas por su esposa! Al escuchar los problemas por los que estaba atravesando el productor para mostrarle algo digno a la empresaria, su esposa le propuso cantar ella, a pesar de no ser cantante. “Se lo mostré a Wanda y me dijo ‘quedó perfecto, no parece mi voz’”, terminó Cae la desopilante experiencia que tuvo al intentar comenzar con la carrera artística de Wanda Nara.